(Görüntülü) Bakırköy'de köprüye sıkışan tır devrildi (2)
BAKIRKÖY'de köprü altına sıkışan TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kaza saat 12.30 sıralarında Bakırköy, Sahil Yolu Florya istikametinde meydana geldi. Osman Fırat'ın kullandığı 34 ER 260 plaklı...
23 Nisan 2019 Salı 15:27
BAKIRKÖY'de köprü altına sıkışan TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kaza saat 12.30 sıralarında Bakırköy, Sahil Yolu Florya istikametinde meydana geldi. Osman Fırat'ın kullandığı 34 ER 260 plaklı kağıt yüklü TIR Yeşilyurt Köprüsü altından geçerken sıkışarak, devrildi. TIR içindeki sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. TIR'ın yoldan kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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