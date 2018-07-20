(Görüntülü) Bakırköy'de fuar merkezinde yangın

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,() BAKIRKÖY'deki CNR Expo Fuar Merkezi'nde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın gece saat 00.30 sıralarında fuar merkezinin 5. holünde ahşap standların tamiri sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu oluştu. Alevleri gören güvenlik görevlileri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye ekipleri fuar merkezinin 5. holünde duman tahliye çalışması yaptı. Fuarda herhangi bir etkinlik yapılmadığı ve can kaybının da yaşanmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.