Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,() 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesinde Bakırköy'de önlemler alınmaya başlandı. 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Pazar Alanı'na çıkan yollarda güvenlik önlemleri alınıyor. alan ve çevresine polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin akşam saatlerinde yerleştirileceği öğrenildi.
(Görüntülü) Bakırköy'de 1 Mayıs önlemleri
Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,() 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesinde Bakırköy'de önlemler alınmaya başlandı. 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Pazar Alanı'na çıkan yollarda güvenlik...
30 Nisan 2019 Salı 15:49
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