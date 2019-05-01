(Görüntülü) Bakırköy'de 1 Mayıs önlemleri gece de devam etti

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesinde Bakırköy'de önlemler gece de devam ediyor.



Bakırköy Pazar Alanı'na çıkan yollara gündüz getirilen polis bariyerleri gece saatlerinde tek tek yerleştirildi. Kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Pazar Alanı'na sahne kurulumu yapılırken, etkinliğin yapılacağı yere çıkan yollarda ise güvenlik önlemleri nedeniyle alan ve çevresine polis bariyerleri konuldu. Bariyer yerleştiren ekiplerin çalışması gece boyu devam edecek.