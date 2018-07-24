(Görüntülü) Bakırcılar ve kalaycılar ne müşteri ne çırak bulabiliyor

MALATYA'daki tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda, bakırcılık ve kalaycılık yapan ustalar, hem müşteri hem de mesleklerini gelecek nesillere taşıyacak çırak bulamamaktan şikâyet ediyor. Geçmişte 300 işyerinden çekiç seslerinin yankılandığı çarşıda, şimdilerde sadece 7 işyerinde bakırcılık yapılıyor. ​Bir zamanlar en iyi meslek dallarından bir olan bakırcılık, şimdilerde unutulmaya yüz tuttu. Malatya tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bakırcı ustası giderek tükenmeye başladı. Babadan oğula geçen bakır ve kalaycılığın son temsilcileri, bugünlerde eleman bulmakta ve iş yapmakta zorlandıklarını söyledi. Yaptıkları işin tarihe karışmasından korkan ustalar, mesleklerini yaşatmak için eleman arıyor. İş olmadığı için birçok ustanın dükkânlarına kilit vurduğunu söyleyen ustalar, tek korkularının bakırcılık sanatının bitmesi olduğunu vurguladı. Çocukluğundan bu yana bakırcılık yapan Ramazan Demirhan (53), mutfaklarda artık bakır ürünlerin bulunmamasından şikayet ederek, "Bakırın tadını bir şey vermiyor. Bakırın özelliğini de hiçbir şey vermiyor. Misafir geldiğinde kullanılmasında, yemek pişirmede, yoğurt pişirmede her şeyde bakır iyidir. Bakır altınla yarışıyor. Çünkü 1 kilo bakır 70 lira. Sağlık için bakır iyidir. Vatandaşlar sağlık için yemeklerini bakırda yesinler" dedi. Bakır fiyatlarının pahalı olduğundan dolayı, bakırcılık ve kalaycılık mesleğin bittiğini kaydeden Hasan Yıldırım ise bir an önce yeni çırak bularak mesleklerini gelecek nesillere taşımayı arzuladıklarını ifade etti.