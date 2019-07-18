Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü. Aydıntepe Mahallesi, Güzin Sokaktaki bulunan tersanede bakımı yapılan gemide saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geminin güverte bölümündeki yağların tutuşması nedeniyle çıktığı belirtilen yangın nedeniyle durum itfaiyeye ihbar edildi. Gemideki yangın çalışanlar tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tersaneye gelen itfaiye ekipleri gemide soğutma çalışmaları yaptı.
(Görüntülü) Bakımdaki gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü. Aydıntepe Mahallesi, Güzin Sokaktaki bulunan tersanede bakımı yapılan gemide saat 14.00 sıralarında yangın çıktı....
18 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
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