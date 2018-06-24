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(Görüntülü) Bakan Zeybekci, oyunu Denizli'de kullandı

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oyunu Denizli'de kullandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kendisinin kullandığı otomobille eşi Ayşen Zeybekci, kızı Fatma Özkan ve damadı İbrahim Özkan ile...

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oyunu Denizli'de kullandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kendisinin kullandığı otomobille eşi Ayşen Zeybekci, kızı Fatma Özkan ve damadı İbrahim Özkan ile birlikte, oy kullanmak için Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne geldi. Bakan Zeybekci ve ailesi, 1198 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Zeybekci, seçime katılımın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Kampanya sırasında da genel itibariyle son derece demokratik, anlayışlı ve hoşgörülü bir kampanya dönemi geçirildi. Ben inanıyorum ki bu akşam, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni anayasaya göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre seçilen ilk cumhurbaşkanı birinci turda seçilecek. Ve ondan sonra ülkemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği o muasır medeniyet ve daha ilerisine doğru, namerde değil, merde bile muhtaç olmayacak. O Türkiye'ye doğru artık, o yükselme dönemi, yarın itibariyle mutlaka başlayacaktır. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

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