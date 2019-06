(Görüntülü) Bakan Yardımcısı İnce: Amacımız ölümlü kaza oranını sıfırlı noktalara getirmek

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde trafik kontrol ve uygulama noktasını ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Trafikte can kayıplarımız, ölümlü kaza sayı oranımız çok yüksekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar, Sayın Bakanımızın aldığı tedbirlerle ve trafik uygulamalarıyla bu oranı ciddi seviyede azalttık. Amacımız ölümlü kaza oranını sıfırlı noktalara getirmek" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, beraberinde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkanı CHP'li Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük ile Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki trafik kontrol ve uygulama noktasını ziyaret etti. İnce, Vali Orhan Tavlı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, uygulama sırasında kontrol için durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederken, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi, şapka, tişört ve bayram şekeri hediye etti. Sürücülere, İçişleri Bakanlığı olarak yaptıkları uygulamaları anlattı. 'AMACIMIZ SIFIR KAZA İLE TRAFİKTEKİ CAN KAYIPLARINI SIFIRA İNDİRMEK' Uygulamanın ardından bakanlık olarak hem yıl içerisinde hem de bayram nedeniyle trafik tedbirlerini en üst düzeye çıkardıklarını belirten Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekti. Trafikte can kayıplarının ve ölümlü kaza sayı oranlarının çok yüksek olduğunu ifade eden İnce, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar, Sayın Bakanımızın aldığı tedbirlerle ve trafik uygulamalarıyla bu oranı ciddi seviyede azalttık. Amacımız ölümlü kaza oranını sıfırlı noktalara getirmek. Bu bayramda da yurt çapında bu tedbirleri en üst noktalarda uygulamaya çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak tüm üst düzey yöneticiler ülkemizin çeşitli noktalarına dağılmış durumdayız. Trafik tedbirlerimizi yerinde denetlemeye çalışıyoruz. Kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz, vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Amacımız sıfır kaza ile trafikteki can kayıplarını sıfıra indirmek. Bu anlamda çok sayıda proje yaptık. Çok hızlı sonuç almaya başladık. Hem 2019'un ilk 5 ayında, hem de bayram tatilinin ilk 5 gününde rakamlar bize almış olduğumuz bu tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. İnşallah bunu sıfırlı noktalara çekmeyi hedefliyoruz." 'ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARININ YÜZDE 50 AZALDIĞINI GÖRDÜK' Otobüs denetimlerine çok önem verdiklerini kaydeden İnce, "Türkiye'deki otobüsleri sürekli olarak yaptığımız denetimler ile kontrol altında tutuyoruz. 66 müfettişimiz şuanda sahada. Bayram boyunca da denetimlerini sürdürüyorlar. Toplamda 185 bin personelimiz ile sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. 101 bin trafik ekibimiz de görevde. 9 günlük bayram tatilini bize 1 gün önce ve 1 gün sonra olarak 11 günlük bir çalışma programı olarak planladık. Bu planı da uyguluyoruz. Şuanda geldiğimiz noktada elde ettiğimiz rakamlar geçen yıla ve önceki yıla göre yüzde 50 azaldığını gördük. Ölümlü trafik kazalarının yüzde 50 azaldığını gördük. Burada asıl amacımız bizim rakamı sıfıra indirmek" dedi. ' GÜZEL SONUÇLAR ALMAYI İSTİYORUZ' Geçen yıl başlatılan kırmızı düdük kampanyasının sürdüğünü ve çocukların bu kampanyada büyük rol oynadıklarını belirten İnce, "Çocuklarımız bu bayramda da buna ek olarak sürücülere, anne ve babalarına karne vererek bir çalışmaya daha katkıda bulunuyorlar. Çocuklarımızın verdiği bu karneleri sosyal medyada paylaşmaları ile çok sayıda beğeni alırlarsa ilk 100 çocuğumuza bisiklet edeceğiz. Böyle de bir kampanyamız var. İnşallah bu çalışmaları basının da desteğiyle güzel sonuçlar almayı istiyoruz" diye konuştu.