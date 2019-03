(Görüntülü) Bakan Varank İş ve aş için devletin tüm imkanları seferber ediliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Ticaret Odası'nca düzenlenen toplantıda, istihdam ve üretimi desteklediklerini belirterek, İş ve aş söz konusu olduğunda, devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Nevşehir'de Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Vali İlhami Aktaş, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe ile Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları da yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Varank, gittiği her şehirde üreticilerle bir araya gelmeye çalıştığını belirtti. Türkiye ekonomisinin, gücünü ve dinamizmini üreticilerden aldığını kaydeden Varank, Siz ürettikçe, istihdam sağladıkça, ülkemiz ileri gidiyor. Dolayısıyla biz de bakanlık olarak attığımız her adımda, büyümeyi sırtlayanları destekliyoruz. Sorunlarınızı, önerilerinizi bizzat takip ediyoruz. 16 senede güçlü bir temel inşa ettik, karşılaştığımız hiçbir zorluk bizi yıldırmadı. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda önemli reformları hayata geçirdik. Vatandaşımıza dokunduk, dertlerine derman olmaya çalıştık. Fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdamı geliştirdik. Şimdi artık ekonomimizin gücüne güç katmak istiyoruz. Sanayideki son dönem gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Adım atmamız gerektiğinde, gerekli adımları atıyoruz diye konuştu.

'DEVLET OLARAK BİZ KARŞILAYACAĞIZ'

İstihdamı ve üretimi desteklediklerini vurgulayan Bakan Varank, Daima yanınızdayız. Üzerinizdeki yükleri hafifletmek için son dönemde bir dizi yeniliğe imza attık. Bu reformları Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuyla paylaştı. İş ve aş söz konusu olduğunda devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar devam ederse izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulan asgari ücret desteğini, bu yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Aralık 2020'ye kadar işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak. 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürüyor dedi.

'ÇABAMIZI KARŞILIKSIZ BIRAKMAYIN'

Organize sanayi bölgelerinde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettiklerini belirten Bakan Varank, bu süreci hızlandırdıklarını da kaydederek, Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptık. Bakanlığımızın sera yatırımı teşviklerini artırdık. KOSGEB açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Biz sizin yükünüzü alıyoruz, siz de çabamızı karşılıksız bırakmayın. Sizlerden beklentimiz, bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip, yatırıma, üretime ve istihdama yoğunlaşmanız. Benzer şekilde, dış piyasalardaki payınızı artırma ve yeni pazarlar keşfetme önceliklerinizi geliştirmeniz, aslında sizin bir nevi sigortanız olacak diye konuştu.