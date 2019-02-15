(Görüntülü) Bakan Varank: Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ İMZA TÖRENİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Diyarbakır'da düzenlenen 'Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu'nun ardından tarihi Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bakan Varank buradan bir otelde düzenlenen 'Diyarbakır Sanayi Altyapısı Yatırımları Tanıtımı ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Tahsis Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, Diyarbakır'daki değişime dikkat çekerek, "Tekstil İhtisas OSB'de 56 firmamıza parsellerini tahsis ediyoruz. Toplamda 305 milyon lira yatırım yapacak olan bu firmalar 8 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturacak. Aslında burada tekstil alanında bir kümelenme yapısı meydana getirmek istiyoruz. Diyarbakır, geçen sene tekstil ihracatında yüzde 492'lik bir artışı yakaladı. Şehrin potansiyelini ve kabiliyetini göstermesi açısından bu çok önemli bir gösterge. İhracat demek rekabet demek, istihdam demek. İhtisas OSB'nin faaliyete geçmesiyle tekstil alanında önemli rekorlar kırabileceğinize yürekten inanıyorum. Bu OSB ilimizin gücüne güç katacak. Geçtiğimiz ay Diyarbakır OSB'nin arıtma tesisinin yer teslimini yaptık. Yatırım tutarı 37 milyon lira olan bu tesisle birlikte tekstilde ilimizin üretim değer zincirinde yer almayan boyahane yatırımlarının da önü açılmış olacak. Tesisin tamamlanması ile birlikte ilk etapta bin 700 kişilik ilave istihdam sağlanmış olacak. Aynı zamanda ikinci organize sanayi bölgesinin kuruluş sözleşmesini de onayladık. Ülkemizde yatırım yapılmadığı iddialarına en güzel yanıtı bu gelişmeler ve sizler gibi girişimciler veriyor. Buraya gelmeden önce fabrikaları ziyaret ettik. Aslında son yıllarda Diyarbakır'a geldiğimizde özellikle Cumali Atilla'nın çalışmalarıyla bu şehrin ne kadar güzelleştiğine bizzat şahit olduk ama bugün yaptığımız ziyaretlerle de Diyarbakır'ın çok farklı bir yapısına şahit olmuş olduk" dedi.

'DİYARBAKIR ÇOK ÖNEMLİ POTANSİYELLER TAŞIYAN BİR ŞEHİR'

Diyarbakır'ın çok önemli potansiyeller taşıyan, güçlü bir sanayi alt yapısı olabilecek bir şehir olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Gerekirse Cumhurbaşkanımızdan ek bütçe isteyerek bu yatırımların 2019 yılında tamamlanması ve bir an önce üretime geçilmesi için elimizden geleni İnşallah yapacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, işte bu bürokrasinin azaldığı, işlemlerin hızlıca yapıldığı, vatandaşın, sanayicinin, girişimcinin sorunlarının hemen çözüldüğü sistem. 2018 yılında Diyarbakır'da ilk defa sigortalanan kişi sayısı 22 bin. Bu oldukça yüksek bir rakam. Bu teşviklerle oldukça irtibatlı. Geçen sene 9 ay uyguladığımız asgari ücret desteğini bu sene tüm yıl boyunca vereceğiz. Bu kapsamda geçen yıl devletimiz 7,5 milyar liralık destek ödemesi yaptı. Tüm işverenlerimiz sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puanlık indirimden faydalanmaya devam ediyor. Diyarbakır'ın da dahil olduğu 51 ilimizde bu 5 puanlık indirime artı 1 puan bölgesel istihdam teşvikini ekledik. Böylelikle sadece geçen sene 12 milyon vatandaşımıza ulaştık ve toplamda 16 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk. Ekonominin yükünü çeken KOBİ'lerimizi de asla ihmal etmiyoruz. KOSGEB Diyarbakır'daki 2 bin 800 işletmemize 52 milyon lira destek verdi. Yine 5 bin 300 firmamız kredi finansman desteğinden faydalandı" diye konuştu.

'31 MART'TA GÖZÜMÜZ DE KULAĞIMIZ DA DİYARBAKIR'DA'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Bakan Varank, "Diyarbakır'ı asla istismar siyaseti yürütenlerin insafına bırakmayacağız. İnşallah siz de 31 Mart tarihinde yüzümüze ağartacak bir sonuçla bizleri müjdeleyeceksiniz. Bizim gözümüz de kulağımız da 31 Mart'ta Diyarbakır'da, buradan gelecek zaferde olacak" şeklinde konuştu.