(Görüntülü) Bakan Turhan: İktidar olmak için siyaset yapmıyorlar

İNEBOLU, (KASTAMONU), () ? ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kastamonu?nun İnebolu ilçesinde yaptığı konuşmada, muhalefeti eleştirdi. Turhan, "İktidar olmak için siyaset yapmıyorlar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İnebolu Meydanı'nda bir konuşma gerçekleştiren Turhan, "Ben gelir gelmez başkan adayımız dosyayı önümüze koydu. Projelerine baktım, ağırlıklı olarak deniz yapıları, tabi İnebolu denizin yanında şirin güzel bir ilçe. İnşallah burada batık mendirek projesi, yat, liman ve balıkçı barınağı projesi, otogar köprü projesi, Özlüce Balıkçı Barınağı taranması. Sayın başkanım sen bu seçimi al, bunların üzerine bir bu kadar daha koy? ifadelerini kullandı.

İnebolu-Kastamonu yolu hakkında da bilgi veren Bakan Turhan, "Biz bu yolu ihale ettik. Bu yol biliyorsunuz zor arazi şartlarında yapılıyor. Yaklaşık 45 kilometrelik bir yol, bunun 18 kilometresi tünel. Bismillah dedik ve başladık. Bugüne kadar AK Parti?nin söz verip de yapmadığı bir şey oldu mu. Başlayıp da yarım bıraktığı bir iş oldu mu. Bu yol da inşallah yapılacak. Yeter ki başımızda Recep Tayyip Erdoğan olsun" şeklinde konuştu.

Bir vatandaşın "Başkan adayımızı, başkan yapacağız, doğalgaz istiyoruz" sözlerine kayıtsız kalmayan Bakan Cahit Turhan, "Bu sözü verdikten sonra doğalgaz da gelir inşallah" dedi.

'SON 6 AYDA 180 BİN KİŞİYE BELGE VERDİK'

?Bir Milyon Amatör Denizci? projesine değinen Bakan Turhan ?Son 6 ayda 180 bin kişiye belge verdik. Bugüne kadar Türkiye?de toplam belge sahibi 210 bine ulaştı. O belgeyi kullanabilmen için deniz aracı olması lazım. Denizlerimiz artık sadece balık tutulan yada nakliye yapılan bir yer olmayacak. İnsanlarımız artık denizlerde piknik yapacak, denizlerde yaşayacak. Bunu da insanlarımıza teşvik edeceğiz. Özellikle deniz kenarında yaşayan vatandaşlarımıza deniz aracı sahibi olması konusunda destek olacağız" diye konuştu.

'İKTİDAR OLMAK İÇİN SİYASET YAPMIYORLAR'

Konuşmasında muhalefeti eleştiren Bakan Mehmet Cahit Turhan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"AK Parti bir önceki seçimde aldığı oyun biraz altında oy alsa da bizde bunu kendimize malzeme edip kullansak diye bekleyenler var. İktidar olmak için siyaset yapmıyorlar. Sadece milletin birliğini, beraberliğini, huzurunu tehdit edenlerle işbirliği halindeler. Bu çok acı bir tablo, keşke böyle olmasaydı. Keşke muhaliflerimiz, şu projeleri biz sizden daha iyi yaparız, şunları şu şekilde yapsaydınız daha faydalı olurdu, bizim insanımız buna layıktır diyebilerek bir şeyler ortaya koyabilselerdi. Ama bunu koyamıyorlar. Ne yazık ki olması gereken bir muhalefet değil. Bu bizim şansızlığımız. Başka bir açıdan şansımız, çünkü insanımız bu tür yalanlara iftiralara prim vermiyor. 17 yıldır 15?inci seçime giriyoruz. Her seçimde kendisi için dertlenen, milletin dertleriyle dertlenen, millete hizmet etmek için gecesini gündüzüne katmış bir liderimiz var."

Bu seçimde mutlaka AK Parti?nin iktidarda ve Recep Tayyip Erdoğan?ın da ülkenin başında olması gerektiğini vurgulayan Bakan Turhan, "Yoksa birileri bundan cesaret alır. Bizi daha çok rahatsız ederler. Bunu unutmamamız lazım. Onun için biz emanet aldığımız bu cennet vatanı birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek sahiplenerek gelecek nesillere emin bir şekilde bırakmamız lazım" değerlendirmesini yaptı.