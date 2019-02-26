Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi
(Görüntülü) Bakan Süleyman Soylu: İstanbul'da 7 terörist sığınakta ele geçirildi (1)
Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan...
26 Şubat 2019 Salı 10:46
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