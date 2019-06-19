(Görüntülü) BAKAN SOYLU VE PAKDEMİRLİ SEL BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU(DETAY GÖRÜNTÜ)
19 Haziran 2019 Çarşamba 14:50
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