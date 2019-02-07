Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() Kartal'da çöken binanın enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alanda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Bakan Kurum incelemelerin ardından alandan ayrıldı.
(Görüntülü) Bakan Soylu ve Bakan Kurum enkaz alanında incelemelerde bulundu
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() Kartal'da çöken binanın enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alanda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Bakan Kurum incelemelerin ardından alandan...
07 Şubat 2019 Perşembe 09:27
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