(Görüntülü) Bakan Soylu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısının şu ana kadar 311 bin 968 kişi olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın ek hizmet binasında düzenlenen 'Budapeşte Süreci 6'ıncı Bakanlar Konferansı Programı'nın tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, 2018 yıl itibarıyla dünyada 245 milyon uluslararası göçmen olduğunu belirterek, "Bu sayı dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi Brezilya nüfusundan fazladır. Dünyada kendi istekleri dışında yerlerinden edilmiş insan sayısı ise son 15 yıl içinde yaklaşık 3,5 kat artarak 71,4 milyona ulaşmıştır. Bu sayı da Fransa'nın nüfusundan fazladır" dedi.

'AKDENİZ'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 18 BİN 26 KİŞİ'

Türkiye'de farklı statülerde bulunan diğer ülke vatandaşlarının da yaklaşık 4,5 milyon kişi olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bu da Hırvatistan nüfusundan fazladır. Bu sayıların hepsi, elbette ki ciddidir ve aslında şoke edicidir; ama en azından hayattaki insanları ifade etmektedir. Oysa 2000 yılından günümüze kadar 60 binin üzerinde göçmenin çeşitli sebeplerle hayatını kaybetmesi, konunun asıl dramatik olan boyutudur. Sadece son 6 yılda Akdeniz'de hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 26 kişidir. Elimizdeki rakamların böyle olmaması gerekirdi; çünkü göç yeni bir şey değildir, tarih boyunca vardı. Yeni olan, dünyanın göçü yönetmedeki gösterdiği çaresizlik, umursamazlık ve aslında acımasızlıktır. Belki de asıl sorun gelişmişlik düzeyiyle güç paylaşımı arasındaki dengesizliktir. Çünkü, Orta Doğu kaynaklı göç dolayısıyla ülkemizde bulunan yabancılar, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 4,5-5'ine tekabül etmektedir. Bu oran Lübnan'da yüzde 25, Ürdün'de ise yüzde 20'dir. Yani göçün ağırlığı dünya üzerinde ülkelerin ekonomik ve fiziki güçlerine ters oranda ve dengesiz şekilde dağılmaktadır. Bu da çözümü zorlaştıran, trajedileri arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır."

'GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISI 311 BİN 968 KİŞİ'

Türkiye'nin göç yönetimi noktasında belki de dünyadaki en dezavantajlı coğrafi pozisyona sahip ülke olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin göçe kaynaklık eden Suriye ve Irak gibi ülkelere doğrudan komşudur. Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden gelenlerin güzergahı olan İran'la yine doğrudan komşudur. Düzensiz göçmen geçişlerinde bir cazibe merkezi olan Ege, Akdeniz ve aynı zamanda Karadeniz üzerinde geniş bir alanda da sorumluluğumuz vardır. Dolayısıyla hemen hemen bütün kara ve deniz sınırlarımızda düzenli ve düzensiz göçle ilgili bir mesai harcamak, tedbir almak ve bu alanı göç anlamında yönetmek zorundayız. Ayrıca yine aynı rota ve aynı sorumluluk sahalarında terörist sızmalarına karşı, uyuşturucu sevkiyatlarına ve aynı zamanda diğer kaçakçılıklara karşı da ciddi bir mücadele halindeyiz. Yani özetle, karşımızda çok büyük bir geçiş talebi var ve biz sapla samanı doğru şekilde ayırmak zorundayız. Halihazırda ülkemizde uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yılında 268 bin 3, 2019'un ilk 5 haftasında ise 16 bin 523 kişidir. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı şu ana kadar 311 bin 968 kişidir."

Konuşmasının devamında göçle ilgili ciddi ve özverili bir mesai harcadığını belirten Bakan Soylu, Türkiye'nin göç konusundaki tavrının rastgele ve tepkisel olmadığını, belirli bir strateji ve koordinasyon dahilinde yürütüldüğünü söyledi.