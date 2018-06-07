Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...

(Görüntülü)Bakan Soylu, Şişli'de düzenlenen iftar programında konuştu

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de düzenlenen iftar programında konuştu. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katılan Soylu, daha sonra Şişli'de organize edilen iftar programına...

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de düzenlenen iftar programında konuştu. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katılan Soylu, daha sonra Şişli'de organize edilen iftar programına katıldı. Burada konuşan Soylu, "Herkesin bir sorumluluğu var. Eğer bu ülkede bu sorumluluğu milletin birliğini yok etmek üzere kullananları, bu ülke hukuk çerçevesinde almış hapse koymuşsa, bizim cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kampanyamızın ve 24 Haziran'daki seçimlerin gündemi Selahattin Demirtaş olmamalıydı. Onu aday yapanlar, bu istismarı kullanmak için aday yapabilirler. Tıynetleri odur çünkü. PKK'nda tıyneti budur. Yıllardan beri siyasetin içinde olanlar, bu ülkenin önemli partilerinde görev yapanlar, bu kadar büyük bir günahın içerisinde olan bir kişiyi dışarı çıkarmak üzere ortak bir kumpanya yürütmemeliydiler" dedi. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2'inci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e yönelik söylediği 'Cumhurbaşkanı olursam apoletlerini sökeceğim' açıklaması hakkında şu açıklamayı yaptı; "2'inci Ordu Komutanına saldırmalarının temel sebebi aslında Afrin'i alması. 'Siz Afrin'i bu komutanla almışsanız ben onun apoletlerini sökerim' Bir iftar yemeğine gitti diye bir komutanın apoletleri sökülür mü? İftar yemeği de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın iftar yemeği. Malatya'da verilen ve Cumhurbaşkanı katıldığı için orasının protokolünün katılmasının zorunlu olduğu iftar yemeği. Bu kadar sinsi ve 28 Şubat vari bir hamleyi uzun zamandan beri ilk kez gördüm. Bu tembihlenmiş, tasarlanmış bir hamledir. Bu milli bir hamle değildir. Gayrimilli bir hamledir. Bu başka topraklarda alelacele bir pozisyon oluşturmak maksadıyla tasarlanmış ve plana koyulmuş bir hamledir"

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325