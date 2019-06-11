(Görüntülü) Bakan Soylu: Görevimiz, İBB Başkan Adayı Üzerinden İstanbul’a PKK’nın Sızmasını Engellemektir

İSTANBUL,() –İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘İçişleri Bakanı’nın İstanbul’da ne işi var?’ şeklindeki ifadelerine yanıt verdi. Bakan Soylu, “Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın varlığını nasıl oradan kaldırmaya çalışıyorsak, görevimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı üzerinden İstanbul’a PKK’nın sızmasını engellemektir. Bu kadar açık ve net” dedi.





Balkanların ve Anadolu’nun rengini, desenini ve tarihi değerlerini bünyesinde barındıran kültür mozaiği Bağcılar’da kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı, 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı. Festivalin ilk gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da açılışa katıldı.





İlk olarak ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı söz alarak şöyle konuştu:





“İstanbul Türkiye’nin mozaiği, Bağcılar’da İstanbul’un kültürel mozaiği. Ramazan sonrası geleneksel hale getirdiğimiz 7 bölge 7 renk programımızın açılışında birlikteyiz. Bağcılar 750 bin nüfusuyla İstanbul’un gelişmekte olan yeni ilçelerinden birisi. 1924 yılında kurulan ilçemizde her geçen gün dostluğun ve kardeşliğin iyi örneklerini sergiliyor olmanın mutluluğunu ifade etmek istiyorum.”





“AYBÜKE YALÇIN KIZIMIZA HESABIMIZI ÖDEYEMEYİZ”





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 7 bölge 7 renk festivalini düzenleyen Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar’da yaşayan vatandaşlara teşekkür ederek sözlerine başladı.





23 Haziran Pazar günü İstanbul’da gerçekleşecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.





Bakan Soylu, “Hangi yolda hangi düsturda gittiğimizi biliyoruz. CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı diyor ki; ‘Bir İçişleri Bakanı’nın İstanbul’da ne işi var?’ Ankara’dan ibaret sanıyor İçişleri Bakanı’nın görevini. Niye İstanbul’da işim olduğunu söyleyeyim. Neyle görevli olduğumu da söyleyeyim. Doğu ve Güneydoğu’da o dağlarda bu ülkenin birliğine saldıranlara karşı milletçe hangi cevabı veriyorsak, oradaki kahramanlarımız hangi cevabı veriyorsa benim görevim İçişleri Bakanı olarak da, İstanbul’da Süleymaniye’de doğan bir kardeşiniz olarak da, Karadeniz’de Trabzon’da doğan bir evladınız olarak da benim görevim açık ve net… Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın varlığını nasıl oradan kaldırmaya çalışıyorsak, görevimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı üzerinden İstanbul’a PKK’nın sızmasını engellemektir. Bu kadar açık ve net” diye konuştu.





“Eğer bunu yapmazsak Aybüke Yalçın kızımıza hesabımızı ödeyemeyiz” diyerek 2 yıl önce teröristler tarafından şehit edilen öğretmeni hatırlatan Bakan Soylu, “Eğer bunu yapmazsak Bedirhan bebeğimize hesabımızı ödeyemeyiz. Biz İstanbul’u biliyoruz. Biz İstanbul’u hangi zenginlikler içerisinden nasıl bir yoksulluğa bıraktıklarını da biliyoruz. Nasıl bir beceriksizliği ve aynı zamanda nasıl bir basiretsizliği ortaya koyduklarını çok net biliyoruz” ifadelerini kullandı.





Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağrıcı, festivalin açılış konuşmalarının bitmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya plaket takdim etti. Ardından Bakan Soylu alandan ayrılırken, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.





7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali’nin ilk gün programı Trabzonlular ve Karadeniz Bölgesi ezgileri ile geçerken festival 10-21 Haziran tarihleri arasında Bağcılar 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleşecek.