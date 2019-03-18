(Görüntülü) Bakan Soylu Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde, şehitlik şeref defterini yazıp, imzaladı. Soylu, yazısında Mücadelenizin neticesinde dünyadaki zulme verdiğimiz cevap, bugün hala birilerinin kulağına küpedir dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin seçim çalışmalarına katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak için geldiği Antalya'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Uncalı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Şehit mezarlarını ziyaret eden Soylu, şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Bakan Soylu'ya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3'üncü Piyade ve Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları eşlik etti. Tören alayı tarafından 3 kez saygı atışının gerçekleştirildiği anmada Bakan Soylu, şehitlik şeref defterini yazıp, imzaladı. 'Aziz Şehitlerimiz' diye başladığı notunda Türk milletinin birer ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti

Mücadelenizin neticesinde dünyadaki zulme verdiğimiz cevap, bugün hala birilerinin kulağına küpedir. Sizlerden sonra kurduğumuz güzel Cumhuriyetimiz, bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olarak mazlumun duasındadır. Bu duaların en büyük pay sahiplerinden birisi de hiç şüphesiz ki sizlersiniz. Ülkemize yönelik tehditler, tacizler elbette ki bitmiş değildir. Ancak gururla ifade etmek isterim ki sizin torunlarınız, sizlerden aldıkları ilhamla aynı ruhu ortaya koymuşlar, şehadet sancağını asla indirmemişler ve Çanakkale ruhu ile vatanın her karış toprağını müdafaa etmişlerdir. Şimdi onlar da şehitliklerde yatmakta ve kendilerinden sonra geleceklere ilham vermektedirler.

Bakan Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerin önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

Törenin ardından şehit yakınları ve gaziler ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, şehit annelerinin ve babalarının elini öptü. Şehit amcası Çetin Çakmak'ın mezarı başında asker kıyafetiyle bekleyen 3,5 yaşındaki Enver Çakmak'ı da öpüp, başını okşayan Soylu, ilçe ziyaretleri için şehitlikten ayrıldı