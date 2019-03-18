'İRAN'LA ORTAK PKK OPERASYONU YAPMAYA BAŞLADIK' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA’lara yeni bir yazılım yüklediklerini belirterek “Bundan sonra terör örgütleri dağlarda bırak yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Kafalarına kafalarına indireceğiz. Bakın 15 gün önce İran’la ortak operasyon yapacağımızı söyledim. Tarihimizde ilk defa. 2-3 defa Tahran’a İran’a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibariyle İran’la doğu sınırımızda PKK’ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız" dedi.
(Görüntülü) Bakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir (3)
'İRAN'LA ORTAK PKK OPERASYONU YAPMAYA BAŞLADIK' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA’lara yeni bir yazılım yüklediklerini belirterek “Bundan sonra terör örgütleri dağlarda bırak yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Kafalarına...
18 Mart 2019 Pazartesi 15:37
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