Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü
Hastanede dehşet... Doktoru bayıltana kadar...
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

(Görüntülü)Bakan Soylu'dan Demirören Ailesi'ne taziye ziyareti

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle saat 23.30 sıralarında Demirören Ailesi'nin Beykoz Kanlıca'daki konutuna geldi. Bakan Soylu'ya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Bakanı Soylu, ziyaret sonrası konutun önünde yaptığı açıklamada, "Ülkemizin başı sağ olsun. Bir ülkede işadamı olunabilir, sanayici olunabilir ama duayeni olmak oda apayrı konum dur. Erdoğan Demirören, Türkiye'nin hem sanayici hem işadamı hem de duayenidi. Allah rahmet eylesin. Bütün ailesine, tüm çalışanlarına, beraber büyüttüğü iş camiasına ve arkadaşlarına her birine ayrı ayrı başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Hayatının son demine kadar bir mücadele ortaya koydu. Mücadele adamı karakteri çizdi. Sonuna kadar da bunu yaptı. Biz ölmeye inanıyoruz. Allah mekânını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin" dedi. Bakan Soylu'yu konuttan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve ailesi uğurladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325