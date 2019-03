(Görüntülü) Bakan Soylu: Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalımları kapsamında geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Cumhur İttifakı adaylarına sahip çıkılmasını isteyip, "Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir. Gelin 4.5 yıllığına Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin ki, Zillet İttifakı'nın kalecisi Kılıçdaroğlu'nun durduğu kalenin doksanına çaksın" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Muğla'da ilk olarak Bodrum'u ziyaret etti. Bakan Soylu, burada AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Tahir Ateş ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra İskele Meydanı'na geçen Bakan Soylu, burada halka ve partililere seslendi.



Bodrum'a Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek konuşmasına başlayan Bakan Soylu, "Bu memleket, şu güzelliklerin olduğu cennet bir yer. Bu memleket potansiyeli çok yüksek bir yer. Bu memleket etrafındaki büyük medeniyetlerin hepsini kendi içerisinde toplamış büyük bir memleket. Bu memleket aynı zamanda Doğu'yu ve Batı'yı kendi olmasa eksik bırakacak bir memleket. Bu memleket büyük bir memleket. Bu millet, büyük bir millet. Ama on yıllardır bu memleket gelişmesin, hiç sevincini yaşamasın hep kursağında kalsın, özgür olmasın, bağımsız olmasın, ayaklarının üzerinde durmasın diye saldırıyorlar. Bakın bu ülkede bir başbakan asıldı. İdam edildi. 10 yıllarca bizi fotoğraflarıyla terbiye etmeye çalıştılar. Annelerimize dediler ki; 'Evlatlarınızı bu işlere bulaştırmayın. Bu ülkeyi sakın siz yönetmeye kalkmayın' dediler. Dönem dönem bizi küçümsediler. Dönem dönem hakir gördüler. Dönem dönem bizi terbiye etmeye çalıştılar. Terörle, anarşiyle terbiye etmeye çalıştılar. Bizi ekonomik saldırılarla, gecelik yüzde 8 bin faizle, akşam yatıp sabah kalktığımız ülkemizin yüzde 200 fukaralaşmasıyla bizi terbiye etmeye çalıştılar. 'Türk-Kürt', 'Alevi-Sünni', 'sağcı-solcu', 'laik-dindar' ve 'başı açık-başı örtülü' dediler. 10 yıllardır hep şu ayağımızın ucuna bakmamızı istediler. Hiç geleceğe bakmayalım, onlarca yılı görmeyelim, çocuklarımızla, gelecek nesillerimizle dünyaya bu büyük medeniyeti anlatmayalım ve elimizi uzatmayalım diye, iyilik, kardeşlik medeniyetinin evlatları olarak hep boynumuz bükük olsun istediler. Her 10 yılda bir bu ülkede darbe yaptılar. 60, 71, 80, 28 Şubat, 27 Nisan, en son o hain Amerikan uşağı olan Pensilvanya'daki şarlatanın gerçekleştirmek istediği darbe. Hiç bitmedi biliyor musunuz? Hiç yakamızdan düşmediler. Bir oyunu bitirdiler başka bir oyuna başladılar. En nihayetinde o bittikten sonra Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler" dedi.



Irak'ın kuzeyinde 1.5 yıl önce kurulmak istenen devlet ile amacın Türkiye'nin güneyine bir kazık çakıp o bölge ile iletişimini kesmek olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Yetmedi bir hat çekip Afrin'de bir terör merkezi oluşturmak istediler. Binlerce TIR silah gönderdiler. Dertleri, bizi Ortadoğu'dan, ticaret yollarımızdan, gönül coğrafyasından koparmak, kendi ülkemizin içine bizi sıkıştırmaktı. Şunu söylemek isterim; ABD bize, 'Afrin'e girmeyin' dedi. Aba altından değil direkt sopa gösterdi. Dedi ki 'Afrin'e giremezsin. Başınıza ne gelirse biz karışmayız.' Bodrumlular, kim ne derse desin: biz çatır çatır girdik" diye konuştu.



'HDP, PKK'NIN UZANTISI OLAN BİR SİYASİ PARTİDİR'



HDP'nin PKK'nın uzantısı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, sözlerine şöyle sürdürdü:



"Sadece siyaset yapmıyorlar, çek senet işi yapıyorlar, mafyacılık yapıyorlar. Operasyonlarda ele geçirdiğimiz ajandalardan, bunların farklı yollara başvurabileceklerini gördük. Bunun yanında camileri ateşe verdiler. Türkiye'de farklı şekillerde belalar ortaya çıkarıyorlar. Biz asla bunlara boğun eğmeyiz. Türkiye'nin her yerinde başım dik geziyorum. Siz verdiğiniz 50 gramlık oy pusulalarıyla demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkıyorsunuz. Bu ülkede kardeşliğe zarar vermek için her gün farklı senaryolar ortaya koyuyorlar. Bir kadın çıkıp, bana kızıyor, 'Çok sert konuşuyorsun' diyor. Sen kalkıp sırtını PKK'ya yaslayacaksın, bizi tehdit edeceksin; biz sesimizi çıkarmayacak mıyız? Demezsek, bu ülkeye yanlış yapmış oluruz. Türk Bayrağını oralardan indirtmeyeceğiz. Yaptığımız operasyonlarla terör örgütünün moralini bozduk, içini çözdük. Bu ülkede DHKP/C diye bir örgüt vardı. Şimdi bu örgütün tüm yapılanması ya ölüdür ya da tutukludur."



CHP, İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİ'NE YÜKLENDİ



Gelecek 4.5 yıllık süreçte başka seçimin olmayacağına dikkat çeken Bakan Soylu, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni, HDP'ye destek vermekle eleştirirerek, "Kandil'in hazırlamış olduğu listeleri CHP'ye, Saadet Partisi'ne ulaştırdılar. Biz 94 PKK belediyesini görevden aldık ya şimdi onları Büyükşehirler'e sızdırmak istiyorlar. 'Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor meymenetsiz adam. Allah suratından raptiyesini almış adamın. Biz bağırıyoruz; CHP, İYİ Parti ve Saadet Parti'den bir şey söyleyebilen var mı? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bana 'Ahlaksız siyaset yapıyorsun' diyor. Beyefendi, ben ahlaksızlık yapmıyorum ama sen rahmetli Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş'ünü PKK'ya sattın. PKK ile pazarlık yapıyorsun. Bu ülkede ahlaksızlığı sen yapıyorsun. Terör örgütüyle yapılan anlaşmanın altında Temel Karamollaoğlu, milliyetçi geçinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ'nün imzası var. Milliyetçilik naraları atan Meral Akşener, Doğru Yol Partisi'ne niçin ihanet etti, neden ayrıldı; çıkıp açıklasın. Meral Akşener ile Doğru Yol Partisi'nde birlikte siyaset yaptım, Tansu Hanım'a ihanet etti. Devlet Bahçeli ile siyaset yaptı, ona da ihanet etti. 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptı, şimdi afra tafra yapıyor. Onun üzerinden oy toplamaya çalışıyor. Önce FETÖ ile yaptığı işbirliğini açıklasın, Tansu Çiller'e ve Devlet Bahçeli'ye niye ihanet ettiğini açıklasın. Bekliyorum, o açıklamazsa ben açıklayacağım" dedi.



Bakan Soylu ayrıca terörle mücadelede de çok iyi noktaya gelindiğini belirterek, "Terörle çok iyi mücadele ediyoruz. Şu an dağda 700 tane terörist kaldı. Onları da halledeceğiz. Evlatlarımız kar kış demeden teröristlerin tepesine biniyor. Ne olursunuz, 31 Mart'ta bizim boynumuzu Kandil'in karşısında bükük bırakmayın. Ne olur, Türkiye düşmanlarına fırsat vermeyin. Türkiye sevdalısı olan Cumhur İttifakı adaylarına sahip çıkın. Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir. Gelin 4.5 yıllığına Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin ki, Zillet İttifakı'nın kalecisi Kılıçdaroğlu'nun durduğu kalenin doksanına çaksın" diye konuştu.



Bakan Soylu, konuşmasının arından kendisini bekleyen seçim otobüsene binerek Marmaris'e hareket etti.