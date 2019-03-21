(Görüntülü) Bakan Soylu: Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir (2)

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE TERBİYE ETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI BİR OLALIM'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla ziyaretinde Bodrum'un ardından Marmaris'e geçti. Soylu, Kordon Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı’nda AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın seçim çalışmalarına destek vermek için seçim otobüsü üzerinden toplanan kalabalığa konuştu. HDP ve terör örgütlerine yönelik sert konuşmalar ile sözlerine başlayan İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi:



"Ben 50 yaşındayım ve 50 yıldır Türkiye’yi terör örgütleriyle terbiye etmeye çalışıyorlar. Kurulacak olan baraj, nükleer santraller, yollar ve köprüler hep engellendi. Terörle mücadele etmek için İsrail’den İHA aldık ve arızalandı tamir etmediler. Biz ne yaptık hayal diyenlere, engel olmaya çalışanlara inatla azmettik. Tüm bu yol köprü, şehir hastaneleri, İHA, askeri mühimmatlar yapıldı ve gelinen noktada güçlü hale geldik. Tam düze çıkıyoruz Gezi Olayları, döviz oyunları, darbeler ile bizi yok etmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a inanan milletimiz tüm bu oyunları bozarak yürü yanındayız dedi. Önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm dünyaya kardeşlik ve birlik, beraberlik mesajlarını bozmak, kendisinin güçlü olmaması için örgütler bir olmuş saldırıyor. Doğu’da kayyum belediyeleri alacağız, Batı’da işbirliği yaparak sızıp ülkeyi güçsüzleştireceklerinin planlarını yapıyorlar. Türkiye önümüzdeki 4,5 yılda çok büyük sıçrama yapacak. Bunlar son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdilerse şimdide bunu devam ettirmek için ittifak olmuşlar saldırıyorlar. Marmarisli kardeşlerim sizler bu hain planları bozmalısınız. Türkiye’de terör örgütlerine yaşam tüneli açmaya çalışanlara müsaade etmeyiniz. Adamın yüzünde şekil yok, nur yok. Adam diyor ki 'Kürdistan’dan biz kazanacağız'. Batı'da Cumhur İttifakı'nı anlaşmayla kaybettireceğiz. Yahu Kürdistan neresi kardeşim, sen ne diyorsun. Bunlar Ankara, İstanbul ve birçok şehirde örgütçülerle sözleşme imzalamışlar. İçişleri Bakanı olarak bu terör örgütlerine ve onların oyunlarına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede değerlerimize, inançlarımız ve güzelliklerimize yapılan saldırılar ortada. Bunların hepsini görüyoruz ve farkındayız. Tüm bunlara karşı artık herkesin bir olması lazım. İktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız diyenlere karşı milletimiz var. Bizi ekonomik ve terör örgütleri ile terbiye etmeye çalışanlara, istedikleri elbiseyi biçmeye çalışanlara karşı gelin bir olalım."



Konuşma ardından seçim otobüsüyle Marmaris Belediyesi Şehir Stadyumu’na geçen İçişleri Bakanı Soylu, burada partililerle birlikte öz çekim yaparak 'helallik' istedikten sonra Helikopter ile Fethiye İlçesi’ne geçti.