(Görüntülü) Bakan Soylu: 3 bin sürücüye eğitim verilecek

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Trafikte çok kazaya karışan vatandaşlarımıza güvenli sürüş kuralları eğitimleri verdik. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 2 bin 701 sürücüye eğitim verildi. İnşallah 2019 yılı sonuna kadar da 3 bin sürücüye bu konuda eğitimler verilecek" dedi. Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce 15 dönümlük alana, 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı' kuruldu. Parkın açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile birlikte öğrenci ve davetliler katıldı. 'STRATEJİK ADIMLAR ATTIK' Açılışta konuşan Bakan Soylu, trafik güvenliği sorununun sadece Türkiye değil dünyada da acil çözülmesi gereken bir mesele olduğunu söyleyedi. Bakan Soylu, "Ülke olarak uzun yıllardır bu sorunu çözmek için çaba içerisindeyiz. Özellikle son yıllarda pek çok yeni tedbir, uygulama ve projeler ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında ortaya koyduğu vizyonu takip eden, onu destekleyen ve uygulama alanında hayata geçirmeye çalışan bu projelerle birlikte geçtiğimiz ekim ayında adım attığımız ve bu yılın trafik teması olarak da belirlediğimiz 'yaya öncelikli trafik' gibi reform mahiyetinde stratejik adımlar attık. Hem bu stratejik adımları attık hem de kapasitemizi artırdık. Personel sayısından tutun motosiklet sayısına, İHA'larla denetimden, fahri trafik müfettişlerine kadar pek çok noktada özellikle Cumhurbaşkanımızın destekleriyle kullandığımız teknik ve başarı kapasitemizi ciddi oranlarda artırdık." 'BAŞKA BİR ÜLKEDE GÖREBİLMEK MÜMKÜN DEĞİL' Bakan Süleyman Soylu, ortalama hız koridoru uygulamasının olduğu otoyollarda yapılan ölçümlere göre, Türkiye'deki araç sayısının 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında artış gösterdiğini kaydetti. Bu artışa rağmen, otoyollarda 2018 yılında bir önceki yıla göre trafik kazası sayısında yüzde 11, ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 28 ve can kaybı sayısında yüzde 37 oranında azalış sağlandığı kaydeden Bakan Soylu, "İddialı bir şey söyleyeyim, bu kadar kısa bir zamanda bu azalış oranlarını başka bir ülkede görebilmek mümkün değildir. Bilakis çok çalışmamız gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda doğru istikamette olduğumuzu da ifade ediyor" diye konuştu. 'GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARI EĞİTİMİ VERDİK' Bakan Soylu, ülke genelinde 39 ilde 79 çocuk trafik eğitim parkının bulunduğu ifade ederek, şunları söyledi: "2018 yılında çocuk trafik eğitim parklarında 132 bin 963 öğrenciye, 2019 yılında 3 aylık dönemde de 2 bin 816 öğrenciye eğitim verildi. Tabi ki trafik eğitimlerini sadece bu parklarda gerçekleştiriyor değiliz. Bu konuda ulaşabileceğimiz herkese bir şeyler anlatmaya gayret ediyoruz. Trafikte çok kazaya karışan vatandaşlarımıza güvenli sürüş kuralları eğitimleri verdik. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 2 bin 701 sürücüye eğitim verildi. İnşallah 2019 yılı sonuna kadar da 3 bin sürücüye bu konuda eğitimler verilecek." 'ETKİLİ KAMPANYALAR GERÇEKLEŞTİRDİK' Bakan Soylu, 'trafik dedektifleri' projesi kapsamında şimdiye kadar 4 milyon öğrenciye ulaştıklarını aktardı. Hedeflerinin 2019 yılında 1 milyon 500 bin çocuğa eğitim vermek olduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Bu eğitimlerimizin yanı sıra çok etkili kampanyalar da gerçekleştirdik. Kurban Bayramı döneminde, 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim' ve 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' kampanyalarını hayata geçirdik. Bu çalışmalar ile ailelerle birlikte seyahat eden çocuklarımızın trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunmasını sağladık. İnanıyorum ki, bu parklar bütün illerimizde tamamlanarak çocuklarımıza güzel bir eğitim verecektir." Konuşmanın ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.