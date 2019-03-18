Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

(Görüntülü) Bakan Selçuk'un sesinden '18 Mart' mesajı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' mesajı, sosyal medya üzerinden kendi sesiyle yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin...

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' mesajı, sosyal medya üzerinden kendi sesiyle yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Bakan Selçuk'un sesinden mesaj hazırlandı. Mesaj, Bakan Selçuk'un sosyal medya hesaplarında, "Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında vatan uğruna canını uğurlayan tüm şehitlerimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyorum" notuyla paylaşıldı. 59 saniye süren mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Tam da bugün okullarda çocuklarımıza; Türkçeyi, destanların kalemle yazılmadığını öğrensinler diye; matematiği, söz konusu inançsa bazen rakamların önemini yitirebildiğini anlasınlar diye; coğrafyayı, her metrekareye bir şehit düştüğünü bilsinler diye; hayat bilgisini, her denizin geçilemeyeceğini görsünler diye; yabancı dilleri, iki düşman askerinin birbirinin yarasını sarabileceğini hissetsinler diye; tarihi ise 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni unutmasınlar diye anlatıyoruz. Vatan uğruna canını uğurlayanların hatırasına, sonsuz rahmet ve saygıyla."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328