(Görüntülü) Bakan Selçuk: Türkiye'yi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıyacağız (2)

ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa Valiliği'ne yaptığı ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Beldiyesi'ne ait tesiste şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi. Hükümet olarak şehit yakınlarının, gazilerin ve gazi yakınlarının her daim yanlarında olduklarını belirten Selçuk, "Bursa kahramanlar şehri. Bursalı evlatlarımız vatan söz konusu olduğunda canını feda etmekten hiçbir zaman kaçınmadılar. Bu anlamda Bursalı hemşehrilerimize, değerli ailelelerimize örnek evlatlar yetiştirdikleri için şahsım adına milletim ve hükümetimiz adına şükran sunmak isterim. Şehit ve gazilerimizin bizlere iki emaneti var; birisi vatanımız, diğeri ise sizlersiniz. Şunun da altını çizmek isterim ki şehit ve gazilerimiz artık sadece bir aileye sahip değil, 82 milyon üyesi olan bir aileye sahipler. Biz büyük bir aileyiz. Sizler iyi ki varsınız; bizler sizler olduğunuz için buradayız" dedi.



'34 BİN 889 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ'



Şehit yakınları, gaziler ve yakınları için yaptıkları istihdam çalışmalarını anlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:



"Şehitlerimiz, biz rahat nefes alalım, bu vatan bize vatan olmaya devam etsin diye canlarını feda ettiler. Bizler de onların emaneti olan sizlerin ve vatanımızın esenliği iyiliği için çalışmaya devam ediyoruz. Şehitlerimizin ulaştığı bu makam hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir hak ve zenginlikle kıyaslanamaz. Biz devlet olarak şehit yakınlarımıza hiçbir tereddüt etmeden destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Eğitimden istihdama kadar birçok alanda sağladığımız destek ve hizmetlerin çerçevesini genişlettik. Yılda iki defa olan şehit yakını ve gazi atamaları sürelerinin 45 yaş sınırını da kaldırdık. 2002 yılına kadar 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmışken, hükümetlerimiz dönemlerinde istihdamın genişletilmesiyle 34 bin 889 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağladık. Ücretsiz seyahat kartlarımızı veriyoruz, bildiğiniz gibi. Aziz milletimize, siz değerli şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hizmet etmek bizim için bir onur, bir gurur vesilesi" diye konuştu.



'TERÖRİST CENAZELERİNDE SAF TUTANLARIN HESABI SANDIKTA GÖRÜLECEK'



2002 yılından bu yana kalkınma çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü de belirten Selçuk, şunları kaydetti:



"Bunun özünde millet iradesine dayalı güçlü bir demokrasi anlayışı var. Ama bu millet iradesinin en temelinde de şehitlerimiz ve gazilerimiz bulunmakta. Sahip olduğumuz bu demokrasi tecrübesini, geleceğin Türkiye'sini sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizin önünde yeni bir imtihan var. Bu milletin, şehit cenazeleri yerine terörist cenazelerinde saf tutanların hesabını sandıkta göreceğine inanıyoruz. Milletimiz laf değil hizmet üretenlerin yanında olmaya devam edecek, 31 Mart'ta da milletimizin kazandığı bir zaferi Bursa'da da yaşayacağız inşallah. Bu zaferde sizin fedakârlığınız, mücadeleniz bizlere rehberlik etmeye devam edecek, bizler de sizlerle her zaman birlikte olduğumuzu ifade ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz."