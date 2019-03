(Görüntülü) Bakan Selçuk: Türkiye, ekonomik büyümede birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin ekonomik büyüme olarak birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığını belirterek, "2002'de 36 milyar dolar olan ihracat rakamımız, bugün 170 milyar dolara çıkmıştır. Ülkemiz son 3 yılda iş yapma kolaylığında çok önemli bir mesafe kaydetti. Her geçen gün Türkiye'de iş yapmak daha da kolaylaşıyor" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın'da bir dizi açılış ve toplantıya katıldı. Bakan Selçuk, ilk olarak Efeler Mahallesi'nde, İŞKUR ile bir bilgi teknolojileri firması arasında imzalanan istihdam garantili meslek eğitim kursu kapsamında oluşturulan 100 kişinin görev yaptığı çağrı merkezinin açılışına katıldı. 75'i İŞKUR'lu 25'i sigortalı toplam 100 kişinin görev yaptığı çağrı merkezinin açılışına Bakan Selçuk'un yanı sıra TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim ile Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Mustafa Savaş, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ve iş dünyası temsilcileri de katıldı. Bakan Selçuk, 31 Mart'a kadar 75 kişinin daha işe alınacağını ve yıl sonuna kadar istihdam edilen kişi sayısının 700'e ulaşması hedeflenen çağrı merkezinin kurdelesini beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte kesti. Ardından Çağrı Merkezi'nden bir vatandaşı arayarak, kampanyalar hakkında bilgi verdi. "ALLAH SİZE HER ŞEYİ VERMİŞ" Bakan Zehra Zümrüt Selçuk daha sonra Aydın Ticaret Odası Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen 'İstihdam Seferberliği 2019 Aydın' programına katıldı. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken Bakan Selçuk'a tülbent, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na da efe fesi hediye etti. Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmasında, "Aydınlı olarak halinize şükretmeniz lazım. Allah size her şeyi vermiş. Şikayetçi olacağınız bir şey var mı? Benimle gelin de bir Anadolu'yu görün bakalım. Eğer bizim Kayserili'ye 5 vakit namaz farz ise siz bunu 5 ile kurtaramazsınız bunu söyleyeyim. 5 vakit, 5 de şükür namazı kılmanız lazım. Gerçekte Aydın bir tarım ve turizm cennetidir. İnciri, kestanesi, zeytini, pamuğu ve çileği ilk sıralarda yer almaktadır. Dünyada tescillenmiş üç ürün vardır. Bunlardan biri de Aydın'ın inciridir" dedi. "AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTIK" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Türkiye'nin ekonomik büyümesinin devam ettiğini belirerek, şöyle konuştu: "Ülke olarak birçok Avrupa ülkesini geride bırakmış durumdayız. İnşallah çalışanlarımız ve işverenlerimizle birlik ve beraberlik içinde daha güçlü olacağımıza inanıyorum. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracat rakamımız, bugün 170 milyar dolara çıkmıştır. Ülkemiz son 3 yılda iş yapma kolaylığında çok önemli bir mesafe kaydetti. Her geçen gün Türkiye'de iş yapmak daha da kolaylaşıyor. Bir çok kolaylıktan sonra Türkiye ülkeler arasında 43'üncü sıraya yükseldi. Bu son 15 yılda geldiğimiz en iyi seviye. Ülkemizde iş yapmayı kolaylaştırmanın bir sonucu da şudur; 2002 yılında 220 bin olan sigortalı iş yerimiz bugün 1 milyon 400 bine çıkmıştır. Sigortalı sayımız da 12 milyondan 23 milyona ulaşmış durumdadır. Aydın'da ise sigortalı sayısı 270 bin kişiye ulaştı. Aydın'da 81 iş yeri 900 milyon TL ödeme yaparak teşvik ve destekten yararlanmıştır. Türkiye genelinde istihdam seferberliği başlatmış bulunmaktayız." Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasının açılışını yapıp, esnaf ve huzurevi ziyartlerinde bulunmak için Nazilli'ye hareket etti.