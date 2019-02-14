(Görüntülü) Bakan Selçuk'tan, evde bakım yardımı alan engellilere müjde (3)

BAKAN SELÇUK, ENGELLİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir otelde engelli ve engelli aileleri için düzenlenen yemeğe katıldı. Bakan Selçuk, Türkiye'nin engelli vatandaşların hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından dünyaya rol model olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Hamdolsun, ülkemiz bugün, engelli kardeşlerimizin hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından tüm dünyaya rol model olabilecek bir konuma ulaştı. Tabi bu politikaları hayata geçirirken, güçlü bir zemin üzerinde ilerlememiz gerekiyordu. İşe, 2005'te Engelliler Kanunu ile hukuki altyapıyı güçlendirerek başladık. 2005 yılında yayımlanan Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerin arasında yer aldık. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik kapsamında; ulaşım kolaylığı sağlayan kentler, binalar, okullar, park ve bahçeler inşa ederek sizler için en iyisini hedefledik. Engellilerimiz ve refakatçileri şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. 2004-2005 öğretim yılında 6 bin 901 engelli öğrencimiz taşıma hizmetinden faydalanmaktaydı. 2016-2017 öğretim yılı sonunda bu sayı yaklaşık 13 kat artarak 86 bin 836'ya ulaşmıştır. 2015-2016 öğretim yılı sonu itibariyle 2 bin 74 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenci sayısı 373 bin 942 olmuştur. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize bakım ve bakım destek hizmetlerimizi 2005 yılından bu yana etkin bir şekilde sürdürüyoruz."



'ŞU ANDA BAKIM İÇİN SIRA BEKLEYEN ENGELLİ VATANDAŞIMIZ YOK'



Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda atılan her adımın engelli hizmetlerini yaygınlaştırdığını ve daha kaliteli hale getirdiğini belirten Bakan Selçuk, "Gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. 7 gündüzlü bakım merkezimizden 446 engellimiz yararlanıyor. Ekim 2018 tarihi itibariyle 317 bakım merkezinde 24 bin engellimize yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. 2002 yılında 2 bin 600 engelli, kurum bakımı için sıra beklerken şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız bulunmamaktadır. Ekim 2018 tarihi itibariyle 513 bin engelli vatandaşımız evde bakım desteğinden yararlanıyor. Evlerinde engelli yakınlarına bakan ailelerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılamaları için, engelli kardeşlerimizi yılda 30 güne kadar yatılı bakım merkezlerimizde ücretsiz misafir ediyoruz. Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda attığımız her adım engelli hizmetlerini yaygınlaştırdı ve daha kaliteli hale getirdi" dedi.



'56 BİN KARDEŞİMİZİ KAMUDA İSTİHDAM ETTİK'



Kamu sektörü dahil olmak üzere belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluğu getirdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Engelli kardeşlerimizin çalışma hayatına katılımlarını önemsiyoruz. Kamu dahil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik. 2018 yılı Eylül ayı itibariyle istihdam edilen engelli işçi sayısı kamuda 14 bin 782, özel sektörde ise 107 bin 103 olmak üzere toplamda 121 bin 885 oldu. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yıldan yıla artırarak yüzde 80'lere çıkardık. Kamuda ise engelli memur istihdamı için dünyada ilk kez ülkemizde 2011 yılında tüm erişilebilirlik sistemini oluşturarak E-KPSS'yi başlattık. Sınav ücretinin de 80 lirasını biz karşılıyoruz. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ettik. Aralık ayında 2 bin 504 engelli kardeşimizin atamasını Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde gerçekleştirdik. Engelli memurlarımızın günlük çalışmalarının başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme sürelerinin farklı olarak belirlenebilmesinin yolunu açtık. Dünya Engeliler Günü'nde, engelli memurlarımız idari izinli sayılıyor. Taşrada bulunan kamu kurumlarındaki engelli memurlar kurum içerisinde yer değişikliği yapabiliyor, istedikleri illerde çalışabiliyor. Yapılan merkezi alımların dışında engelli öğretmen alımları da ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızca yapılıyor. Şimdiye kadar 5 bin 222 engelli öğretmenimizin ataması yapıldı.