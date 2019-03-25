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(Görüntülü) Bakan Selçuk, Denizli'deki 4.1'lik depremi Valilikte hissetti

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT DENİZLİ, () Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam seferberliği toplantısı kapsamında bugün Denizli'ye geldi. Programına Denizli Valiliğini ziyaretle başlayan Bakan Selçuk, Vali...

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT DENİZLİ, () Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam seferberliği toplantısı kapsamında bugün Denizli'ye geldi. Programına Denizli Valiliğini ziyaretle başlayan Bakan Selçuk, Vali Hasan Karahan ile görüştüğü sırada saat 09.15'de meydana gelen merkez üssü Acıpayam olan 4.1 büyüklüğündeki depremi hissettiğini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam seferberliği toplantısı kapsamında geldiği Denizli'deki ilk programına Valiliği ziyaret ile başladı. Vali Hasan Karahan ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Selçuk, daha sonra Valilik makamına geçti. Burada Vali Karahan ile görüşen Bakan Selçuk, ardından daire müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptı. BAKAN DEPREMİ VALİLİKTE HİSSETTİ Bakan Selçuk, Vali Hasan Karahan ile görüştüğü sırada, saat 09.15'de, geçen haftadan beri yüzlerce depremin olduğu Acıpayam'da yine sarsıntı oldu. Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde depremi Bakan Selçuk da hissetti. Valilik ziyaretinin ardından basın mensuplarına Denizli'deki sosyal hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Depremi hissettiniz mi sorusu üzerine, Evet ben de depremi hissettim dedi. Bakan Selçuk daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Bakan Selçuk'un ziyaretine TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve daire müdürleri de eşlik etti.

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