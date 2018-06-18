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(Görüntülü) Bakan Sarıeroğlu, Elazığ'da Murat Dalkılıç konserini izledi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ'da, AK Parti Milletvekili Metin Bulut'un organizasyonuyla düzenlenen Murat Dalkılıç konserini izledi. Dün gece Yeni Valilik Meydanı'nda düzenlenen konseri, binlerce Elazığlı...

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ'da, AK Parti Milletvekili Metin Bulut'un organizasyonuyla düzenlenen Murat Dalkılıç konserini izledi. Dün gece Yeni Valilik Meydanı'nda düzenlenen konseri, binlerce Elazığlı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Milletvekili Metin Bulut da izledi. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın coşkulu canlı performansına Elazığlıları'ın da eşlik ettiği konser, geç saatlere kadar devam etti. Bakan Jülide Sarıeroğlu, konser arasında sahneye çıkarak vatandaşları selamladıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Bakan Sarıeroğlu, "Elazığ'da 24 Haziran sonrası konserler devam edecek. Gençlerimize ve evlatlarımıza bu konseri düzenleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 24 Haziran çok önemli bir gün. Tarihi bir seçim yaşayacağız. 16 yıldır olduğu gibi 24 Haziran'dan sonra da milletimizin desteği ile hizmetimize devam edeceğiz" diye konuştu.

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