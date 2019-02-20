(Görüntülü) Bakan Pekcan  Fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere geldiği Kayseri'de Esnaf Odaları Birliği tarafından düzenlenen 'Esnaf Buluşmaları' toplantısına katıldı. Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceklerini ve denetimlerin bakanlık tarafından yapıldığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Kayseri'ye geldi. Bakan Pekcan bu kapsamda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamlarında ziyaret etti. Ardından Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri esnaf buluşmasına katıldı. Programa Bakan Pekcan'ın yanı sıra Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, DEİK Genel Başkanı Nail Olpak, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, belediye başkanları ve farklı meslek gruplarından esnaflar katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı konuşmada, Bakanlığa geldiğim günden itibaren istişare heyeti oluşturdum. 6 bin yıl önce resmi kayıtlara göre Kayseri ticarete adını yazdırmış. Esnafımız bizim için çok önemli. Sosyal ve ekonomimizin kılcal damarıdır. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısının omurgasıdır. Ahilik kültürüne uygun olarak çalışan esnafımız her zaman korunmuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla fırsatçılık yapanların denetimlerini bakanlık olarak yapıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızı daima yanımızda gördük. Esnafımıza sayısız destek sağladık dedi.

Bakan Pekcan, Bakanlık olarak esnafın iç ticaretteki maharetini dış ticarete de aktarmalarını isteyerek, Bu bağlamda esnaflara yönelik markalaşma, tasarım ve e-ticaret eğitimi veriyoruz. Kayseri'nin ticaretindeki öncülüğünü ihracatta da göstermesini istiyoruz.Bakanlığımıza gelen tüm talepleri inceliyoruz diye konuştu.