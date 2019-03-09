(Görüntülü) Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı gezdi

ANTALYA Serbest Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bölgede yapılarak denize indirilen, içinde golf sahası dahi bulunan 50 milyon dolarlık 63 metrelik ultralüks yatı gezdi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Serbest Bölgesi'ni ziyaret etti. Bakan Pekcan'a Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve bakanlığa bağlı üst düzey yöneticiler eşlik etti. Liman alanında incelemelerde bulunan Pekcan, Estel Marine yat firması tarafından bir İngiliz iş insanı için yapılan ve deneme sürüşleri için denize indirilen 63 metrelik ultralüks yatı da gezdi. İçinde golf sahası dahi bulunan ve satış değeri 50 milyon dolar olarak açıklanan yatı inceleyen Bakan Pekcan, Tersane Müdürü İlker Yıtık'tan bilgi aldı.



İlker Yıtık, yapımı 3 yıl süren yatın 11,5 metre genişliğe sahip olduğunu söyledi. Yatın 17 knot hız, 18'i mürettebat, 12'si misafir toplam 30 kişi kapasiteli olduğunu ifade eden Yıtık, yakıt ikmali yapmadan bir okyanusu çift yönlü geçebileceğini anlattı.



Bakan Pekcan, incelemelerinin ardından Serbest Bölge'den ayrıldı.