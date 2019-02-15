(Görüntülü) Bakan Pakdemirli Su ürünleri ihracatında 2023 için 2 milyar dolarlık hedef koyduk (4)

BAKAN FİDAN DAĞITTI Cavit AKGÜN MUĞLA, () Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yatağan ilçesinde zeytinyağı tesisini ziyaret ettikten sonra, il merkezine geldi. Bakan Pakdemirli, Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Mehmet Aldemir, çalışmaları hakkında Bakan Pakdemirliyi bilgilendirdi. Bekir Pakdemirli, buradan cuma namazı için Kurşunlu Camii'ne geçti. Pakdemirli namaz çıkışı, caminin de bulunduğu Kurşunlu Meydanı'nda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan stantta, vatandaşlara biberiye, defne ve fıstık çamı fidanları dağıttı. Yaşanan izdiham deneniyle fidan dağıtımı sırasında Pakdemirli'nin zorluk yaşadığı görüldü. Bakan Pakdemirli sonrasında, Muğla Muhtarlar Derneği Federasyonu'nu ziyaret etti. Dernek Başkanı Kadir Gümüş, kurum önünde karşıladığı Bakan Pakdemirli'ye, bir tablo hediye etti. Bakan Pakdemirli daha sonra, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenecek sektör buluşması toplantısına katılmak üzere üniversiteye geçti.