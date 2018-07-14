(Görüntülü) Bakan Pakdemirli: Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakan olarak görevlendirildikten sonra ilk kez İzmir'e geldi. Uçaktan inen Bakan Pakdemirli önce helikopterle, Buca'da 25 hektarlık orman alanının yangında zarar gördüğü bölgeyi havadan inceledi. Daha sonra Adnan Menderes Havalimanı VIP salonu önünde toplanan kalabalığa seslendi. Pakdemirli, "Parlamenter sistem denilen ve artık Türkiye'nin enerjisini israf ettiği, ağırlığını taşıyamadığı, gelecek yolculuğunda önünü tıkadığı çok açık olan sistem, bütün kurum, kural alışkanlıklarıyla arşivlerdeki yerini almıştır. Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakan olduktan sonra ilk kez İzmir'e geldi. Uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldikten sonra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün buradaki helikopterine binen Bakan Pakdemirli, Buca ilçesi Kaynaklar bölgesinde dün çıkan yangında zarar gören 25 hektarlık orman alanını havadan inceledi. Ardından tekrar havalimanına dönen Pakdemirli, burada kendisini karşılamaya gelen partililer ve vatandaşlara seslendi. Bakan Pakdemirli'yi Ak Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar da yalnız bırakmadı. Konuşmasında seçimi birlikte atlattıklarını, yorulduklarını, terlediklerini söyleyen Pakdemirli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın selamını İzmir'e getirdim. Size şehitlerin kanlarıyla sulanmış, bombalanmış ama demokrasiden taviz vermeyen kurucu Meclisten selam getirdim" dedi. '24 HAZİRANDA BİR DEVİR KAPANDI' Türkiye'nin 24 Haziran seçimleriyle bir devri kapatıp yeni bir dönemi açtığını ifade eden Bekir Pakdemirli, "Türk milletinin bu büyük başarısını ne kadar alkışlasak azdır. Dünyada böylesine büyük bir demokrasi ve yönetim devrimini kansız, kavgasız, entrikasız biçimde gerçekleştirecek çok az toplum vardır. Bu değişim milletimizin medeni kabiliyetini ve demokratik olgunluğunu en açık şekilde ortaya koyan tarihsel bir hadisedir. Parlamenter sistem denilen ve artık Türkiye'nin enerjisini israf ettiği, ağırlığını taşıyamadığı, gelecek yolculuğunda önünü tıkadığı çok açık olan sistem, bütün kurum, kural alışkanlıklarıyla arşivlerdeki yerini almıştır. Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor. Rahmetli Menderes'i nasıl astılarsa, rahmetli Özal'ı nasıl kuşattılarsa, Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl darbelerle devirmeye çalıştılarsa, büyük liderimizi bunlara teslim etmemek en büyük görevlerimizden biriydi" diye konuştu. Yeni çağın fırsat yüzyılı olduğunu söyleyen Bekir Pakdemirli şöyle devam etti: "Dünyanın zenginliğinden, refahından, güvenliğinden daha fazla pay alan ülke olmalıyız. Tarihsel miras ancak bizim gibi bir mirasa sahip olan toplum, 'Kişiyi yücelt ki devlet de yücelsin' anlayışı, ecdadımızın bin yıldır hüküm sürdüğü bu topraklarda yeniden bölgenin ve küresel gücün merkezi olmaya adaydır. Kardeşlik ve paydaşlık toplumu olmamız gerekiyor. Uzun zamandır bölünmelerle, sağcı-solcu, dinli-dinsiz, Sünni- Alevi, Türk-Kürt diye kamplara bölünmekten bıkmadık mı? Nihayet sizlerin iradesiyle yeni sisteme geçmiş bulunmaktayız." Pakdemirli ailesine ikinci kez millete hizmet etmenin nasip olduğunu anlatan Bakan Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığımız çok geniş çalışma alanına sahiptir. Bürokratik mekanizmaları yeni sistemin öngörüsüyle atılım yapma, sorun çözme, hızlı karar alma kabiliyeti ile yeniden düzenleyeceğiz. Çocukluğumdan beri siyasetle içli dışlıyım. 1983 yılından bu yana tüm seçimlerde bulundum. Ak Parti'nin davasına, liderine, felsefesine her zaman inandım" dedi. Kürsüye davet ettiği eşi Ahu Pakdemirli'ye de desteği için teşekkür eden Bakan Bekir Pakdemirli, konuşmasının ardından kendisini karşılamaya gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.