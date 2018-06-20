(Görüntülü) Bakan Özlü: Yüzde 1-2'lik kesim hariç milletimizin kanaatleri oluştu (2)

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BİSİKLETLE ŞEHİR TURU Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de partisinin düzenlediği 'Gençler iktidara pedal çeviriyor' etkinliğine katıldı. Yaklaşık 100 kişi bisikletleri ile şehir turu attı. Bakan Özlü de...

BİSİKLETLE ŞEHİR TURU Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de partisinin düzenlediği 'Gençler iktidara pedal çeviriyor' etkinliğine katıldı. Yaklaşık 100 kişi bisikletleri ile şehir turu attı. Bakan Özlü de bisiklete binerek, etkinliğin startını verdi. Özlü yaptığı konuşmada, "Güzel bir seçim kampanyası yürütüyoruz. İnşallah 25 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızı başkan yaptığımız, mecliste çoğunluğu sağladığımız zafere doğru gidiyoruz" dedi.

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