BİSİKLETLE ŞEHİR TURU Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de partisinin düzenlediği 'Gençler iktidara pedal çeviriyor' etkinliğine katıldı. Yaklaşık 100 kişi bisikletleri ile şehir turu attı. Bakan Özlü de bisiklete binerek, etkinliğin startını verdi. Özlü yaptığı konuşmada, "Güzel bir seçim kampanyası yürütüyoruz. İnşallah 25 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızı başkan yaptığımız, mecliste çoğunluğu sağladığımız zafere doğru gidiyoruz" dedi.
(Görüntülü) Bakan Özlü: Yüzde 1-2'lik kesim hariç milletimizin kanaatleri oluştu (2)
BİSİKLETLE ŞEHİR TURU Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de partisinin düzenlediği 'Gençler iktidara pedal çeviriyor' etkinliğine katıldı. Yaklaşık 100 kişi bisikletleri ile şehir turu attı. Bakan Özlü de...
20 Haziran 2018 Çarşamba 20:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.