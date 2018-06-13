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(Görüntülü) Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümde rant artışından kamu da payını alacak (2)

İMAR AFFINDA 3 İSTİSNA Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda programının ardından Adana Sanayi Odası'na geçti. İmar affı ile ilgili konuşan Özhaseki, İstanbul Boğaziçi, Ayasofya’dan...

İMAR AFFINDA 3 İSTİSNA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda programının ardından Adana Sanayi Odası'na geçti. İmar affı ile ilgili konuşan Özhaseki, İstanbul Boğaziçi, Ayasofya’dan başlayıp Süleymaniye’ye giden yer ile Gelibolu Yarımadası’nın kapsam dışında kaldığını söyleyerek, "Türkiye'de 20 milyon yapının yüzde 65'i yasalara aykırı. Burada hukuki ihtilaflar, yıkım kararları ve cezalar çıkıyor. Herkes oturduğu yerde rahat edemiyor. Belediye başkanı arkadaşlarımıza müfettişler niye yıkmadın diye soruyor. Herkes birbirini kandırıyor. Yıkmak da doğru değil. Dar gelirli vatandaş başını bir yere sokmak zorunda. İstismarlar başlamıştı. Belediye seçimleri geliyor tapu, iskan sözleri veriliyor bu bir yarışa dönmüş. Bu işte 3 istisna var.  Boğaziçi öngörü dediğimiz, sade bir vatandaşın Boğaziçi'nden gördüğü alanlar bu kanun kapsamında. Onları buna almadık. İkincisi, tarihi yarımada içerisinde bir bölüm: Sultanahmet Ayasofya'dan başlayıp Süleymaniye'ye giden bölüm. Bir de Gelibolu Yarımadası bu kanun kapsamı dışında" diye konuştu.

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