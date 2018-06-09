ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de düzenlenen kick boks il seçmelerinde birinci olan damadı Cemal Alper Kemaloğlu'na madalyasını, kendisi verdi. Elazığ'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılacak sporcuların belirlenmesi amacıyla Kayseri seçmeleri, Talas Spor Salonu'nda yapıldı. Seçmelerin son gününde dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki de katıldı. Bakan Özhaseki, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin derslerine çok iyi çalışması gerektiğini, spordan da vazgeçmemelerini istedi. Konuşmanın ardından Bakan Mehmet Özhaseki 63 kiloda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi. Bakan Özhaseki, 63 kiloda birinci olan damadı Cemal Alper Kemaloğlu'na da madalyasını takdim etti. Ödül töreninde kick boks eldiveni takan bakan Özhaseki, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Görüntülü) Bakan Özhaseki'den kick boks şampiyonu damadına madalya
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de düzenlenen kick boks il seçmelerinde birinci olan damadı Cemal Alper Kemaloğlu'na madalyasını, kendisi verdi. Elazığ'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılacak...
09 Haziran 2018 Cumartesi 17:49
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