(Görüntülü) Bakan Murat Kurum: Sosyal konuta başvuru 180 bini aştı

Gül KABA-Ömer HASAR-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL()-ÜSKÜDAR, Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sosyal konutta başvuru bugün itibariyle 180 bini aştı" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve TOKİ tarafından inşa edilecek olan, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesi 1. etap 501 konut, 48 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işinin temel atma töreni yapıldı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, milletvekilleri, yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.





"YATAY MAHALLE KÜLTÜRÜ ESAS ALINACAK"



Bugün İslam dünyasının yas günü olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlenmesini kınayarak, hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diledi. Bugüne kadar İstanbul'da 23 ilçede 65 adet riskli alan ilan ettiklerini belirten Kurum, "Toplamda 120 bin bağımsız bölümü de kentsel dönüşüm sürecine aldık. Depreme dayanıklı olmayan bu yapıların yıkımlarını yaptık. Yenilerini de yapmak suretiyle vatandaşımıza huzurlu, mutlu yuvalarını bir an önce kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.



Üsküdar'da bu kapsamda iki adet riskli alan olduğunu belirten Kurum, "Bu alanlardan biri Kirazlıtepe Mahallemiz, bu bölge kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle Kirazlıtepe Mahallesindeki toplamda bin 761 adet konut ve 120 adet iş yeri inşallah yenilerini yapmak suretiyle burayı inşa edeceğiz. Proje tamamlandığında bu alanın yüzde 50'den fazlası yeşil alan olacak. Yatay mahalle kültürünün esas alındığı bu projeyi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.





"GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜMLE HERKESİN GÖNLÜ OLSUN İSTİYORUZ"



Dönüşüm projelerini yaparken iki tane kriterleri olduğunu dile getiren Kurum, "Diyoruz ki biz birincisi yerinde dönüşüm yapacağız. Mahallesinden, komşularından kimseyi ayırmayacağız. Bu projemiz buna örnektir. Toplamda 124 blokta 184 bin metrekare inşaat alanı üretiyoruz ve tamamını burada yaşayan hak sahibi kardeşlerimize veriyoruz. İçinde finans elde edeceğimiz hiçbir konut yok. Dolayısıyla burada sizin dışınızda burada hiç kimse oturmayacak buna müsaade etmeyeceğiz. İkincisi ise gönüllü dönüşümdür. Gönüllü dönüşümle herkesin gönlü olsun istiyoruz. Biz 31 Mart'ı gönüllü belediyeciliğin seçimi ilan ettik. Bu seçim çerçevesinde herkesin gönlüne girmek zorundayız" dedi.





"16 YILDA 235 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"



Kurum, "İstanbul'a son 16 yılda 235 milyar liralık yatırım yaptık. Bakanlık olarak devam eden yatırım tutarı 92 milyar lira. TOKİ eliyle bugüne kadar 150 milyar liralık yatırım yaptık. 840 bin vatandaşımızın konut edinmesini sağladık. Bunlarla birlikte sosyal donatı alanlarımızı yaptık" diye konuştu.





"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞIN YANINDAYIZ"



Kentsel dönüşümü hızlandıracaklarını söyleyen Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 81 il valiliğine genelge gönderdik. Genelde çerçevesinde Kartal'daki gibi bir daha kaza yaşamamak için bu dönüşümleri yapmamız şart. Hazırladığımız kentsel dönüşüm strateji belgesinde 3 ay içerisinde riskli binalardan başlamak suretiyle dönüştürmek istiyoruz. Yılda 300 bin konutun yüzde 10-15'ini TOKİ eliyle yapacağız. Kalan kısmına ilişkin İller Bankası aracılığıyla yılda 4 milyar liraya kadar kredi desteği vereceğiz. Vatandaş ister kendi dönüştürsün isterse de belediyeden veya bizden yardım alsın. Hepsinde yanındayız" dedi.





"KONUT TAKSİTLERİ 652 LİRADAN BAŞLIYOR"



2019 yılı için 50 bin sosyal konutluk projesi hazırladıklarını belirten Kurum, "Projenin başvuruları bugün itibariyle 180 bini aştı. Alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımıza, emeklilerimize, şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik bu projeyi hamdolsun 180 bin başvuruyla devam ediyoruz. İstanbul'daki konutların taksitleri 652 liradan başlıyor. Yani kira öder gibi ev sahibi olabiliyorsunuz. 240 aya varan vadeyle ev sahibi olabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.





KÜLTÜRÜNÜ, DOĞAL ÇEVRESİNİ KORUYACAK



Şehirlerdeki eskimiş, plansız konutların yaşanılabilir hale gelmesi için büyük ölçekli projelerin devam edeceğini söyleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise, "Fiziksel olarak köhnemiş, afetlere karşı riskli, yapı ömrünü tamamlamış sağlıksız konutlar ülkemizin en önemli problemlerinden biridir. Bu konutlar hem içinde yaşayan vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini tehdit etmekte, hem de kentlerin sağlıklı gelişimine engel olmaktadır. Bu nedenle şehirlerdeki, eskimiş, plansız ve sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesi için başlatılan büyük ölçekli ve kapsamlı projeler devam etmektedir. Sürdürülebilir, planlı, çevre kalitesini, yapı kalitesini, verimliliği ve sonuçta insanın yaşam kalitesini artıracak bu projeler aynı zamanda şehirlerin tarihi, kültürü ve doğal çevresini de koruyacak ve geliştirecektir" diye konuştu.







PROJE 650 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK



Bulut, "6306 sayılı kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı içerisinde olan ve bugün 501 konutluk 1. etap ile 48 ticari birimin temeli atılacak olan alanda, 124 bloktan oluşan bin 761 konut ve 120 ticari birim üretilecek. 1.Etabın ihale bedeli yaklaşık 235 milyon lira olup, 650 günde bitirilecektir. 33 bloktan oluşacak konutlar; B+Z+3 kat olacak. 381 konut 2+1, 120 konut 3+1 büyüklüğünde tasarlandı. Geri kalan 91 bloktan oluşan bin 260 konut ve 72 ticari biriminin ise uygulama projelerinin çalışmaları devam ediyor. Konut bloklarının bodrum kat seviyelerinin alt kısımları birleştirilip kapalı otopark alanları olarak tasarlandı. Proje alanı kısıtlı olmasından dolayı tüm otopark alanları eğimden faydalanılarak yer altına alındı. Blokların ortak kullanılan alanları ise çocuk oyun alanları ve rekreasyon alanları olarak değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.