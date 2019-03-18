(Görüntülü) Bakan Kurum: Sosyal konut projesine başvuru sayısı 200 bini geçti (2)

BAKAN KURUM, TESİS AÇILIŞI YAPTI

Çanakkale'nin Lapseki İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisinin açılışı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle yapıldı.

Lapseki Çınaraltı Meydanı'ndaki açılış törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz ve kent sakinleri de katıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçenin 60 yıldır altyapı sorunu olduğunu belirterek, "Geçmiş dönemde ilçede belediyecilik yapanlar altyapıya dokunmamışlar. Belediyecilikte en zor iş altyapıdır. Biz baştan aşağı yeniledik ve Lapseki'nin altyapı sorunu, atık su ve kanalizasyon sorunu kalmadı. Denizimiz artık daha da temiz. 60 yıldır yapılamayanı bir dönemde yaptık. Lapseki tarihinin en güçlü dönemine bizimle girilmiştir. Şimdi daha güzel bir gelecek için el ele, gönül gönüle Lapseki'mizi hep birlikte yeniden inşa etmek için devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise "Lapseki'miz 2 bin 500 yıllık tarihiyle Troya'dan bugüne gelen hatırasıyla, Selçuk'un, Osmanlı'nın hatırasıyla bölgemizin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Bugün çok kıymetli Bakanımızla beraber bu güzel havada Lapseki'mizde önemli bir altyapı tesisinin açılışından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Herkes yol, asfalt, çiçek, böcek yapar, döşer. Ama bazı iradesi kuvvetli olan yöneticiler Ankara'nın da desteğiyle beraber kazmayı vurur ve gördüğünüz gibi Lapseki'nin de, Çardak'ın da belki 50 yıllık, belki 100 yıllık altyapı sorununu, su sorununu, kanalizasyon ve atık sorununu çözmüş olur. Bugün milyarlarca maliyeti olan ama görülmeyen bir hizmetin açılışı için buradayız. Lapseki'miz adeta büyük bir köydü. Ama son dönemde altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla bölgemizin parlayan yıldızlarından bir tanesi oldu" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Lapseki ilçesinin 2 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Deniziyle, tarımıyla, doğasıyla Çanakkale'mizin en güzel ilçelerinden biri ve Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz ile Lapseki çok güzel hizmetler görüyor. İnşallah 31 Mart'ta da Lapseki gönül belediyeciliğine devam edecektir. Belediye Başkanımız altyapıyla ilgili her türlü projeleri yaptı, biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak destek olduk. Altyapı tamamlandı, şimdi sıra üstyapıda. Çok güzel projeler var, içerisinde tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan projeler var. Biz de Bakanlık olarak Eyüp Başkana destek olacağız. Lapseki'ye modern, dünya standarlarında arıtma tesisini kazandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Lapseki'de yapılan atık su ve kanalizasyon arıtma tesisinin toplam maliyeti 49 milyon liradır. Bu kapsamda ayrıca 58 kilometre kanalizasyon hattı ve 54 kilometre de içme suyu hattı yaptık. Yani, altyapınızı baştan aşağı yeniledik" dedi.

Konuşmaların ardından Lapseki Belediyesi Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.