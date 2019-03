(Görüntülü) Bakan Kurum: Denizli'deki depremde 3 yaralı var

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, ''Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok. 3 yaralımız var. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler, kentsel dönüşümün ülkemiz için en önemli gerçeğin olduğunu gösteriyor. Bu depremlerden bugüne kadar 82 bin canımızı kaybettik. Topraklarımızın yüzde 66'sı maalesef deprem bölgelerinde yaşıyor'' dedi. Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Aksaray'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, depremde can kaybı olmadığını ve 3 kişinin yaralandığını kaydetti. Kurum, ''Bugün biliyorsunuz ülkemizde bir deprem yaşandı. Denizli ilimizde, Acıpayam ilçemizde olan depremin büyüklüğü 5,5 şiddetinde. Ekiplerimiz oraya gittiler. Hem AFAD ekiplerimiz hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz şu an olay yerinde tespitlerini yapıyorlar. Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok. 3 yaralımız var. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler, kentsel dönüşümün ülkemiz için en önemli gerçeğin olduğunu gösteriyor. Bu depremlerden bugüne kadar 82 bin canımızı kaybettik'' diye konuştu. Türkiye topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgesi olduğunu belirten Bakan Kurum, ''Topraklarımızın yüzde 66'sı maalesef deprem bölgelerinde yaşıyor. O yüzden bizim yerel yönetimlerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak önceliğimiz, bundan sonraki süreçte 81 ilde bütün riskli alanlarda bu kentsel dönüşüm sürecini hızlı kararlı bir şekilde işletmek. Yılda 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu yaparak, deprem riski altındaki bu vatandaşlarımızı bir an önce bu durumdan kurtarmak istiyoruz. Denizli Acıpayam'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu depremlerden ders almak suretiyle de kentsel dönüşümü hızlı kararlı bir şekilde yürüteceğimizi belirtmek isterim" dedi.