İSTANBUL, () KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında dün Arnavutköy'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Bakan Kurtulmuş, çalışanlarla sohbet ettikten sonra ütü yapıp dikiş dikti. Kurtulmuş, Ordulular Derneği'nin düzenlediği iftar programında hemşerileriyle bir araya geldi. Bakan Kurtulmuş Muş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyaret etti.
(Görüntülü) Bakan Kurtulmuş ütü yapıp, dikiş dikti
İSTANBUL, () KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında dün Arnavutköy'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Bakan Kurtulmuş, çalışanlarla sohbet ettikten sonra...
31 Mayıs 2018 Perşembe 17:20
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