(Görüntülü) Bakan Kurtulmuş Oynanan oyunlara bu millet alet olmayacak



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bitlis'te yaptığı konuşmada, Allah'ı, Peygamberi, kıblesi ve geleceği bir olan ahalinin arasına kan, kin ve gözyaşı konulmaya çalışıldığını söyledi. Bakan Kurtulmuş, Bu oyun büyük bir oyunun parçasıdır. Kerkük'te, Musul'da, Şam'da, Halep'te, Rakka'da, Kobani'de oynanan oyunun bir parçasıdır. Bu oyuna, bu millet alet olmayacaktır. Çok şükür huzur içinde yaşıyoruz. Bir süre öncesine kadar bu yollardan nasıl geçileceği bile şüpheliyken şimdi huzur içindeyiz dedi.

Muş'tan kara yoluyla Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce yaptırılan Ahlat Müze ve Karşılama Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurtulmuş burada yaptığı kunuşmada, ilçeye gelirken yol boyunca gördüğü güzelliklere hayran kaldığını söyledi. Kurtulmuş, doğal güzelliklere, olağanüstü zenginliklere, tarihi geçmişe sahip olmasına rağmen bölgede oyunlar oynandığını belirterek şöyle konuştu

Oynanan oyunların parçası olarak birbirinden ayrılmaları mümkün olmayan Kılıçarslan'ın çocuklarıyla, Selahaddin-i Eyyubi'nin, Selahaddin-i Kurdi'nin çocukları birbirine düşman yapılmaya çalışılıyor. Tarihi, geçmişi, adetleri, geleneği, göreneği, Allah'ı, Peygamberi, kıblesi ve geleceği bir olan ahalinin arasına kan, kin ve gözyaşı konulmaya çalışılıyor. Bu oyun büyük bir oyunun parçasıdır. Kerkük'te, Musul'da, Şam'da, Halep'te, Rakka'da, Kobani'de oynanan oyunun bir parçasıdır. Bu oyuna, bu millet alet olmayacaktır. Çok şükür huzur içinde yaşıyoruz. Bir süre öncesine kadar bu yollardan nasıl geçileceği bile şüpheliyken şimdi huzur içindeyiz. Geçenlerde Diyarbakır'a gittik. Bakanlığımızın güzel bir konserini 'Diyar-ı Huzur' ismiyle icra ettik. Arapça, Türkçe, Zazaca ve Kürtçe ilahiler okundu. Gördük ki daha bir müddet öncesine kadar maalesef olumsuzluklarla, kanla ve kinle anılan Diyarbakır bugün diyar-ı huzur olmuştur. Ondan önce Mardin'e gittik. Orada aynı şekilde. Bir süre öncesine kadar insanların korkuyla yürüdüğü sokaklar şimdi cıvıl cıvıl. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden gelen turistlerin ziyaret ettiği tarihi havasına döndü.

Bölgedeki huzurun devam edeceğini vurgulayan Bakan Numan Kurtulmuş, Bu bölge artık kanla, kinle nefretle anılmayacak; sevgiyle, barışla, kardeşlikle, kültür, turizm, refah ve gelişmeyle anılacak. 1984'ten bu yana devam eden ve Türkiye'ye çok acı faturaları olan bu terör ve çatışma ortamını artık geride bırakıp vatandaşlar arasında hiçbir fark gözetmeksizin, herkesi kendi anadili, kültürü, etnik yapısı, meşrebi ve mezhebi içinde hazreti insan olarak telakki ediyoruz. Bizim kitabımızda insanları ayırmak, insanlara etnik yapısı, mezhebi, ait olduğu sınıfı, zenginliği ya da fakirliği gibi herhangi bir gerekçeyle ayrımcılık yapmak yazmaz. İnsanları yaradılışta eş ve dinde kardeş gördüğümüz için bu coğrafyada yaşayan herkes asırlarca barış yurdu olan bir ülkede yaşadı. Sadece bu toprakların insanları değil dünyanın başka yerlerinden gelenler de bu coğrafyayı kendileri için sukûnetin, barışın, selametin ve huzurun ülkesi olarak gördüler. Hristiyanların zulmünden kaçan Yahudiler de buraya geldi, Hitler'in zulmünden kaçan Museviler de, Saddam'ın zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz de buraya geldi dedi.

Bu coğrafyada oynanan oyunları Anadolu'nun irfanıyla bozacaklarını söyleyen Kurtulmuş, 1,5 trilyon dolar; Türkiye'nin teröre kaybettiği alternatif maliyet budur. Türkiye'de bu süre içinde 40 bine yakın insanımız öldü, binlerce kardeşimiz şehit oldu. Bu ağır tablo neredeyse bir savaş tablosu gibiydi. Bölgede halkın arasına kin ve kan yerleştirmek için terör örgütlerini bela edenler, onların eline silah, başka mühimmatlar verenler, acaba bunları sevdikleri için mi Hayır, o insanları da hayattan koparıp, onları da bir şekilde yoksul, çaresiz bırakmak için yapıyorlar. Bu memlekette dağlarda bulunanların, bu ülkenin çocukları olan o insanların da 25-27 yaşlarında öldüklerini, ortalama ömürlerinin bu olduğunu da biliyoruz. Bu oyunu bozmak da bu ülkenin insanlarına düşüyor. Bu ülke bir daha asla kanla, barutla, gözyaşıyla ve kinle anılmayacak diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzenin açılış kurdelesini kesen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, müzedeki eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Programa, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, AK Parti milletvekili adayları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Kurtulmuş daha sonra Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi. Kurtulmuş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından restorasyonu devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş ardından Ahlat Belediyesi tarafından yapılan alışveriş merkezinin açılışına katılıp, ilçeden ayrıldı.