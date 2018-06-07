(Görüntülü) Bakan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda taksicileri ziyaret etti

Hüseyin ASLIYÜCE-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş iftar öncesinde Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni ziyaret ederek, 24 Haziran seçimleri için taksicilerden destek istedi.



Bakan Kurtulmuş burada yaptığı açıklamada, "Maalesef muhalefet partileri ne yapacaklarını değil, neyi yıkacaklarını söylüyor. Neyi yaptırmayacağını söylüyor. 'Araba yaptırmayacağım' diyor, yaptırma. Siz şimdi şoför kardeşlerimizsiniz. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda 'Anadol' marka bir araba vardı. Hala vardır. Arkalarını kesmiş pikap gibi kullanırlar. 'Anadol' marka araba çarpıştığı zaman keçiler kaportasını yerdi. İçi saman doluydu. 1960'lı yıllarda Türkiye'ye araba yaptırmayan zihniyet, aynı zihniyetti. Türkiye'ye kendi arabasını yaptırmadılar, 'Anadol' diye bir markayı maalesef utanç olacak bir markayı getirdiler, bir tenekeyi bir saman parçasını uzun yıllar boyunca millete sattılar. Türkiye'ye 1940'lı yılların sonunda uçağını yaptırmadılar, Türkiye'de 1970'li yıllarda savaş uçaklarını yaptırmadılar. Zaten aynı kafa yaptırmıyor. 'Birinci köprü' dersin istemez, 'ikinci köprü' dersin istemez, 'Marmaray' dersin istemez, 'araba' dersin istemez. Şimdi bir tane aklı evvel de çıkmış 'ben de Çanakkale Köprüsünü yaptırmam' diyor. Allah akıl versin" dedi.





TAKSİCİLERDEN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR



Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, “Biliyorsunuz Uber denen korsan bir taşımacı var. Bu bizim 55 yıllık emeğimizi bir anda silip süpürmeye başladı. Gerçekten esnaf olarak çok rahatsız olduk. Çünkü biz bunları devlet ihalelerinden aldık. Gece gündüz bu arabaların içerisinde yatarak buralara gelmişiz. Ama diğeri gidip 100 bin liraya bir araba alıyor ve gelip bizimle aynı işi yapıyor. Bizim bunu esnaf olarak kabul etmemiz mümkün değil. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bu haksızlığa 'dur' diyeceğini biliyorduk. Sonunda esnafı rahatlattılar. Huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum" dedi.



Bakan Kurtulmuş, bindiği bir taksiyi bir süre kullandı.