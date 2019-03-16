(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetledi (2)

VALİLİKTE DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILDI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun Valiliği’ni ziyaret ederek 100’üncü Yıl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelişinin 100’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının yüzüncü yılı nedeniyle çok ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekten çok önemli bir takım hazırlıkları bir aşamaya getirdik. İnşallah dolu dolu bir kutlama, dolu dolu bir etkinlik gerçekten bir sonraki yüzyıl çerçevesinde de önemli izler bırakacak. Gençlerimizi çocuklarımızı bu noktada daha bilinçli şekilde donatacağımız çok anlamlı bir hazırlık içerisindeyiz. Bunları da aşama aşama harekete geçireceğiz" dedi.



Bakan Kasapoğlu, ardından Ömer Halisdemir Salonu’nda düzenlenen ‘Samsun gençliği ile demokrasi buluşması’ programına katıldı. Bakan Kasapoğlu burada salonda bulunan gençlerin sorularını yanıtladı.



'SAMSUN’DAKİ KADAR TESİS HİÇBİR YERDE YOK'



Bir katılımcının, gençlerin çok küçük yaşlarda spora başlaması gerektiğini böylece zaman israfının yaşanmayacağını söylemesi üzerine Bakan Kasapoğlu, "Benim de hemen hemen tüm konuşmalarımda vurguladığım bir konu gençlerimizin zamanı iyi değerlendirmeleri. Hiçbir servet hiçbir güç geçen zamanı geri getiremiyor. O yüzden içerisinde bulunduğumuz çağda maalesef zamanı tüketmeye yönelik pek çok tuzak var. Bazen bu tuzakların oyununa geliyoruz. Geçici cazibelerine kapılıyoruz, belki özellikle internet sanal ortam itibariyle ama bu bilinci inşallah hep birlikte güçlü kılmamız lazım. Bunun yanında tabii ki Samsunspor tesisleri açısından belki Türkiye’nin bir numarası. Samsun’daki kadar tesis hiçbir yerde yok. O yüzden Samsun’daki spor yapma oranını artırmamız lazım. Bu tesisleri sizlerin doldurmasını istiyoruz artık. Kadın erkek genç yaşlı engelli engelsiz demeden lütfen bu tesisleri kullanın, eskitin biz yenileyelim. Ama şu an bir özeleştiri bu, bu tesisler yeterince değerlendirilemiyor. Bunun da hepimize bir vebali olur" diye konuştu.



YABANCI FUTBOLCU SINIRLAMASI SORUSU



Bir katılımcının futbolda yabancı oyuncu sınırlaması hakkında yeni bir çalışma olup olmadığı ile ilgili sorusu üzerine Bakan Kasapoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu bu onların yetkisinde bir konu. Özerk bir yapı. Onlar bir takım çalışmalar yapıyorlar bu konuda. Açıkçası son durumu onlarla konuşmamız gerekiyor. Malum federasyon başkanımız da değişti. Bir başkan vekili var daha sonra seçim olacak. Bir takım çalışmalar yapıyorlar. Altyapıları geliştirmeye yönelik çalışmaları var. Yine tribünlerdeki ve sahadaki şiddete yönelik çalışmalar var. Federasyon bu konularda bir takım çalışmalar yapıyor. Kamuoyunun değişik görüşleri var. Onları da eminim ki dikkati alıyorlar" dedi.