(Görüntülü) Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini büyüttük

Esra AKSU/SİNOP, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm hedeflerini büyüttük. Bu hedefler doğrultusunda, Sinop'a da çok iş düşecek. Buraya gelen turist sayısının ciddi şekilde artması için gereken planlama ve programı yapmak için buradayız" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sinop'a geldi. Esnafı ziyaret eden Bakan Ersoy, Sinop Tarihi Cezaevi'nde inceleme yapıp, ilgililerden cezaevi hakkında bilgi aldı. Bölgede turist sayısının artırılması konusunda ciddi planlamalarının olduğunu aktaran Bakan Ersoy, "Sinop hem doğası hem kültürel ve tarihi zenginlikleri açısından da çok önemli bir turizm bölgesi. O açıdan bakıldığında potansiyelini değerlendirememişiz. Şimdi biliyorsunuz, biz turizm hedeflerini büyüttük. Bu hedefler doğrultusunda Sinop'a da çok iş düşecek. Buraya gelen turist sayısının ciddi şekilde artması için gereken planlama ve programı yapmak için buradayız. Sürekli incelemelerde bulunuyoruz. Cezaevinin çalışması zaten bitmek üzere. Mart sonunda yetiştirebilirsek ihalesi var. Bu Avrupa Birliği fonundan da kaynağı var. Kaynak sıkıntısı yok zaten. Onun da mart sonu içinde ihalesini tamamlayıp, Avrupa Birliği'ne sunulan projeye uygun bir şekilde restorasyonunu başlatacağız" diye konuştu.