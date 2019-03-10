(Görüntülü) Bakan Ersoy Şile'de turizm işletme sahipleriyle bir araya geldi 2
10 Mart 2019 Pazar 23:05
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