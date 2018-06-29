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(Görüntülü) Bakan Eroğlu: Türkiye seçimlerde dünyaya demokrasi dersi verdi

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 24 Haziran'daki seçimlere yüzde 90'a yakın katılım olduğunu belirterek, "Türkiye, dünyaya demokrasi ders verdi" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak...

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 24 Haziran'daki seçimlere yüzde 90'a yakın katılım olduğunu belirterek, "Türkiye, dünyaya demokrasi ders verdi" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Ziyaretlerine seçimde partisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı İscehisar ilçesinden başlayan Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. İlçe meydanında toplanan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Eroğlu, seçimlerdeki desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bakan Eroğlu, İscehisar'a 60 milyon TL tutarında yatırım yapılacağını söyledi.

HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE BİR SEÇİM OLDU

Türkiye'nin 24 Haziran'da huzurlu ve güzel bir seçim geçirdiğini, dünyaya demokrasi dersi verdiğini belirten Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Seçimlere yüzde 90'a yakın katılımla dünyaya demokrasi açısından ders verdik. Dünyada pek çok ülkedeki katılım yüzde 40 veya 50 bile olmaz. Ama bizde görüyorsunuz. Vatandaşın büyük alakası vardı. Bütün Avrupa ve Amerika'ya demokrasi acısından örnek oldu. Büyük bir katılımla seçimler huzur içerisinde geçti. Rahatsız olmadan herkes istediği partiye oy verdi. Bize oy versin veya vermesin, bütün Afyonkarahisar'ın ve 81 milyonun, Türkiye'nin hizmetkarı olacağız. İşte bizim prensibimiz bu. Cumhurbaşkanımız da aynı şeyi söyledi; birlik, beraberlik ve kardeşlik tam manası ile tesis edecek. Aynı zamanda bizler başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletvekilleri olarak bütün milletimize hizmetkarı olmanın gururunu yaşayacağız. Bu can bu tende olduğu sürece, ölünceye kadar milletimize hizmet etmenin aşkı ile yaşayacağız."

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