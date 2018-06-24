(Görüntülü) Bakan Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da oyunu kullandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oyunu memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kullandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, oyunu doğup büyüdüğü Şuhut'ta kullandı. Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ile birlikte Şuhut ilçesi Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 1025 nolu sandıkta oy kullanan Bakan Eroğlu, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Seçmen bilgi kağıdını ve nüfus cüzdanını sandık görevlisine vererek oy pusulasını alan Bakan Eroğlu, oy kabininde oyunu zarfa koydu. Seçim sandığına kullandığı oy zarfını atan Bakan Eroğlu, daha sonra isminin yer aldığı listeye imzasını atarak oy kullanma işlemini tamamladı. Bakan Eroğlu, oy kullanma işleminin ardından okuldaki diğer sandıkları da dolaşarak görevlilere başarı diledi. Bakan Eroğlu, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla da sohbet etti. 'TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK' Oy kullandığı okuldan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Eroğlu, "Vatanımız, milletimiz ve dünya için hayırlı olsun. Çünkü Türkiye'deki seçimler her zaman söyledik, tarihimizdeki en önemli seçim. Ama ben milletimize güveniyorum. Hakikaten bizim milletimiz feraset sahibi. Gurur duyduğumuz bir millet. İnşallah gereğini yapacaktır. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu seçimlerin çok önemli olduğunu zaten söyledik. Zaten bütün dünya tarafından takip ediliyor. Çünkü Türkiye büyük bir ülke ve bölgesel bir güç. İnşallah bu seçimlerle birlikte Türkiye çok daha ileri gidecektir. Türkiye'nin önü açık bana göre. Zaten seçim çalışmalarında da gördük. Vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü var. İnşallah yola devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun" dedi. 'DEMOKRASİ BAYRAMI' Vatandaşların demokratik haklarını kullandığını ve bu günün demokrasi bayramı olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: "İnşallah seçimler her taraftan güzel bir şekilde yürüyor. Huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Bugün bir demokratik şölen ve bayramdır. Dolayısıyla herkes bugün demokratik hakkını rahat şekilde kullanması için devletimiz her türlü tedbiri almıştır. Şu anda aldığımız haberlere göre de Türkiye'de huzur içinde vatandaşımız çok rahat bir şekilde oyunu kullanıyor. Ben dolayısıyla demokratik hakkını kullanan bütün milletimize gönülden teşekkür ediyorum. Dua ediyorum. Ayrım yapmadan cenab-ı Allah kabul eylesin. Milletimizin de bahtı açık eylesin. Milletimiz büyük bir millet."