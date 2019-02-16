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(Görüntülü) Bakan Dönmez: O dönemler 'Sokağa maskeyle çıkın' diyorlardı(2)

STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret ederek meclis üyeleri ile toplantı yaptı. Bakan Dönmez basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Ak...

STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret ederek meclis üyeleri ile toplantı yaptı. Bakan Dönmez basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı. Bakan Dönmez yaptığı konuşmada, "Biz 2002'de göreve geldiğimizde milli gelirimiz 3 bin dolar civarındaydı. Enflasyon ise yüzde 50-60'lar civarındaydı. Kısa süre içerisinde milli geliri 3 katına arttırdık, enflasyonu da tek hanelere kadar düşürmüştük. Ancak geçtiğimiz yıl bir ekonomik saldırı ile, adeta bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalan ülkemiz enflasyonun tekrar çift hanelerini görmeye başladı. Zamanında alınan tedbirler ile yeni ekonomik program kapsamında enflasyonda bir duruş söz konusu. İnşallah bu yıl içerisinde belki bir 14-15'leri yakalayacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren de tekrar tek haneli rakamlara gelmiş olacağız. Ona bağlı olarak faizde, işsizlik göstergelerinde iyileşmeleri hep birlikte göreceğiz. Biz daha önce çok daha kötülerine maruz kalmış bir ülkeyiz. Adeta aşılandık. Bunu da en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

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