(Görüntülü) Bakan Dönmez: HES'lerde Avrupa ülkelerinden daha ilerideyiz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 28 bin megavatı aşan kurulu hidroelektrik santral gücünün olduğunu belirterek, "Bu sevindiricidir, kurulu güç itibariyle birçok Avrupa ülkesinden daha ilerde olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt'in Pervari ilçesi Çukur köyünde yapımı süren hidroelektrik santralinde incelemede bulundu. Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve iş adamı Nihat Özdemir ile birlikte hidroelektrik santralini gezen Bakan Dönmez, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Bakan Dönmez, Pervari’de yapımı süren hidroelektrik santralinin bölgenin en büyük santrali olduğunu, bir yıl içerisinde de faaliyete geçeceğini söyledi. Hidroelektrik santrallerinde Avrupa ülkelerinde daha önde olduklarını aktaran Bakan Dönmez, "Siirt’te bazı teknik inlemeler kapsamında inşaatı devam eden bölgenin en büyük hidroelektrik santral projesi olan Çetin HES’e, valimiz ile milletvekilimiz ve yatırımcı grup ile beraber, yerinde inceleme imkanı bulduk. Özellikle son iki yılda projenin hızlanarak bugünkü noktaya gelmiş olmasından dolayı da ayrıca memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Buradaki santralimiz yaklaşık 470 megavat gücünde olacaktır. Bu hızla devam ederse inşallah bir yıl içinde işletmeye geçilmesi planlanıyor. Yerli ve yenilenebilir azami ölçüde kullanılması amacı doğrultusunda gerekli desteklerimiz dün olduğu gibi, bugünde devam ediyor, gelecekte de devam edecektir. Mümkün olduğu kadar yerli kaynakları kullanmak suretiyle enerjide dışa bağlılığımı azaltmak zorundayız. Hamdolsun geldiğimiz noktada Türkiye’de 28 bin megavatı aşan bir hidroelektrik santral kurulmuş gücümüz oluşuyor. Bu sevindiricidir, kurulu güç itibariyle birçok Avrupa ülkesinde daha bir ilerde olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.



Bakan Dönmez, buradaki incelemelerinin ardından helikopterle Siirt'e hareket etti.