(Görüntülü) Bakan Dönmez, Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti, türbe önünde saygı nöbeti tutan alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik ziyaretine Söğüt ilçesindeki Ertuğrulgazi Türbesi'nden başladı. Bakan Dönmez, türbede dua ettikten sonra, türbe önünde saygı nöbeti tutan alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izledi. Burada konuşan Bakan Dönmez, “Bilecik'te çeşitli temaslarımız ve istişarelerimiz olacak. Gelmişken de Ertuğrulgazi'nin türbesini ziyaret etmeden de bir işe başlamak olmaz. Onların attığı tohum 3 kıtaya, 7 iklime, 6 asır boyunca huzur, barış, adalet götürdü. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' kültürünün temsilcileri olarak bizler de onun açmış olduğu yolda bu bayrağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.



Bakan Dönmez, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Elektrik faturalarında dağıtım bedeli olarak yansıtılan yüksek bedellerden dolayı vatandaşlar mağdur oluyor. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı?' sorusuna Bakan Dönmez, “Bununla ilgili ayrıntıları daha sonra açıklayacağım ama kısaca şunu söylemek gerekirse faturada 3 bileşen var. Enerji bedeli dediğimiz üretim, dağıtım bedeli ve üretim bedelinden oluşan dağıtımın yansıtılmış hali vergi ve fonlar var. Bunların detaylarını daha sonra açıklayacağız" diye cevap verdi.



'BANA BU KONUDA BİR ŞİKAYET İLETİLMEDİ'



Bakan Dönmez, okul saatlerinin değişip değişmeyeceği ile ilgili sorulan bir soruyu da “Yetki valilerde. Valiler, gün ışığından azami derecede faydalanabilecek derecede okulların eğitim saatini, hatta resmi dairede mesai saatlerini ayarlama yetkisine sahip ve bu yönde kararlar alıyorlar. İl, il olarak değerlendirmek gerekiyor. Zaten şu anda gün uzamaya da başladı. Bana son günlerde bu konuda bir şikayet de iletilmiş değil" şeklinde yanıtladı.



Bakan Dönmez daha sonra AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığı'na geçti. Burada kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yaptı.